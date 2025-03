Oscar 2025: qual é o filme mais premiado da história?

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou em janeiro os indicados à 97ª edição do Oscar, que acontece em 2 de março de 2025. O destaque da premiação é 'Emilia Pérez', de Jacques Audiard, que lidera com 13 indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz para Karla Sofía Gascón.

Caso o filme francês consiga pelo menos 11 estatuetas, ele entrará para a história ao lado de 'Ben-Hur' (1959), 'Titanic' (1997) e 'O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei' (2003) como o maior vencedor da premiação.

Qual é o filme mais premiado da história do Oscar?

O pódio do filme mais premiado do Oscar é dividido em três produções, que empataram na quantidade de prêmios levados para casa. "Ben-Hur" (1960), "Titanic" (1997) e "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" (2003) receberam, cada um, 11 estatuetas.

O mais velho da lista, "Ben-Hur", se tornou um clássico da indústria cinematográfica. Dirigido por William Wyler e protagonizado por Charlton Heston, o filme recebeu 12 indicações na 32ª cerimônia do Oscar e recebeu os prêmios nas categorias de melhor ator, ator coadjuvante, direção, direção de arte, cinematografia, figurino, edição de filme, trilha sonora, som, efeitos especiais e melhor filme.

Em 1998, na 70ª cerimônia da premiação, foi "Titanic" quem dominou o Oscar. Indicado em 14 categorias, o filme de James Cameron levou estatuetas em 11 delas: melhor direção, canção original, banda sonora original, edição de som, mixagem de som, direção de arte, fotografia, figurino, edição, efeitos visuais e melhor filme. Kate Winslet chegou a ser indicada como melhor atriz, mas perdeu o prêmio para Helen Hunt ("Melhor É Impossível").

O mais recente a subir no pódio foi o terceiro filme da trilogia "O Senhor dos Anéis", "O Retorno do Rei", que foi indicado a 11 categorias e venceu em todas elas: melhor direção, roteiro adaptado, efeitos visuais, direção de arte, edição, figurino, maquiagem, mixagem de som, trilha sonora, canção original e melhor filme. Com as onze estatuetas, a trilogia de Peter Jackson se tornou a mais premiada do Oscar, com 30 indicações e 17 prêmios ao todo.

Qual é o filme que foi mais indicado ao Oscar?

A lista dos mais indicados ao Oscar também tem o pódio dividido entre três filmes: "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) e "La La Land" (2016). O filme de Joseph L. Mankiewicz levou seis estatuetas para casa na premiação de 1951, "Titanic" carregou 11 e o musical com Emma Stone, dirigido poor Damien Chazelle, seis.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Quem são os indicados ao Oscar 2025

Veja a lista completa de indicados à maior premiação do cinema aqui.

Fernanda Torres tem chances no Oscar?

Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz e tem boas chances de fazer história, mais uma vez, na premiação do Oscar. Ela compete com Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Perez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

A atriz também é a primeira brasileira nos últimos 26 anos a concorrer por um papel de drama no Oscar. A última (e até então, única) foi a própria mãe, Fernanda Montenegro — nomeada em 1999 pelo papel em "Central do Brasil", também indicado a Melhor Filme Internacional.

O Brasil nunca ganhou um Oscar em nenhuma das categorias, vale dizer.

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

Desde “Central do Brasil”, também de Walter Salles, o Brasil não era indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Naquele ano (1999), Fernanda Montenegro também estava na disputa na categoria de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa.

26 anos depois, "Ainda Estou Aqui" não só quebrou o jejum de "Central do Brasil", como marcou o começo de uma lista de ineditismos: foi indicado a Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, a maior categoria da premiação, em que a indústria cinematográfica brasileira nunca havia conquistado uma nomeação.

O novo filme de Walter Salles já ultrapassou a marca de 5 milhões de espectadores e R$ 100 milhões em bilheterias. Abriu em primeiro lugar na semana de estreia no Brasil e em Portugal, e em segundo lugar nos Estados Unidos, país no qual ficou em cartaz em 700 salas de cinema. Tem sido listado por críticos de todo o mundo como a principal aposta do ano para Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres é considerada favorita ao prêmio de Melhor Atriz, ao lado de Demi Moore.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).