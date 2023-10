Onde assistir O Senhor dos Anéis? Veja a ordem cronológica dos filmes e série

A franquia de filmes "O Senhor dos Anéis" (Lord of the Rings), baseada na saga de livros de J. R. R. Tolkien, completa 22 anos em 2023. São, ao todo, seis filmes — três com a jornada de Frodo e outros três com a aventura de Bilbo —, que acumularam juntos mais de U$ 5,9 bilhões em bilheteria.

Além de ser uma das franquias mais rentáveis do cinema, a história da Terra Média também entra para a lista das mais premiadas. A trilogia de "O Senhor dos Anéis" recebeu 30 indicações ao Oscar e levou 17 estatuetas para casa, sendo 12 deles para o último filme: "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei", que levou em 2004 na categoria de Melhor Filme. Somados, os três filmes receberam mais de 250 prêmios da indústria do cinema.

A trilogia de "O Hobbit" teve, por outro lado, uma premiação mais singela. O primeiro filme, "O Hobbit: Uma Jornada Inesperada" recebeu três indicações ao Oscar em 2013, mas não levou nenhuma estatueta para casa.

A saga conta ainda com uma série, "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", que detém o recorde de produção mais cara da história, filmada pela Prime Video. Foram U$ 58 milhões por episódio, em um orçamento total de U$ 464 milhões.

Onde assistir os filmes de O Senhor dos Anéis?

Os seis filmes da saga O Senhor dos Anéis estão disponíveis no Prime Video, HBO Max, Apple TV e Claro TV+.

Qual a ordem cronológica dos filmes e série de O Senhor dos Anéis?

A ordem cronológica e de lançamento dos filmes da saga são diferentes. Veja abaixo a ordem cronológica:

1. O Senhor dos Anéis: Anéis do Poder

Sinopse: Ao pressentir futuras perturbações na Terra-Média por conta da ameaça de Sauron, a elfa guerreira Galadriel (Morfydd Clark) o procura para assim dar fim à guerra iniciada pelo seu chefe, Morgoth, derrotado na Guerra da Ira

Onde assistir: Prime Video

1. O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012)

Sinopse: Como a maioria dos hobbits, Bilbo Bolseiro leva uma vida tranquila até o dia em que recebe uma missão do mago Gandalf. Acompanhado por um grupo de anões, ele parte numa jornada até a Montanha Solitária para libertar o Reino de Erebor do dragão Smaug.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV.

2. O Hobbit: A Desolação de Smaug (2013)

Sinopse: Ao lado de um grupo de anões e de Gandalf, Bilbo segue em direção à Montanha Solitária, onde deverá ajudar seus companheiros a retomar a Pedra de Arken. O problema é que o artefato está perdido em meio a um tesouro protegido pelo temido dragão Smaug.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV.

3. O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2014)

Sinopse: O dragão Smaug lança sua fúria ardente contra a Cidade do Lago que fica próxima da montanha de Erebor. Bard consegue derrotá-lo, mas, rapidamente, sem a ameaça do dragão, inicia-se uma batalha pelo controle de Erebor e sua riqueza. Os anões, liderados por Thorin, adentram a montanha e estão dispostos a impedir a entrada de elfos, anões e orcs. Bilbo Bolseiro e Gandalf tentam impedir a guerra.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV.

4. O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001)

Sinopse: Em uma terra fantástica e única, um hobbit recebe de presente de seu tio um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que caia nas mãos do mal. Para isso, o hobbit Frodo tem um caminho árduo pela frente, onde encontra perigo, medo e seres bizarros. Ao seu lado para o cumprimento desta jornada, ele aos poucos pode contar com outros hobbits, um elfo, um anão, dois humanos e um mago, totalizando nove seres que formam a Sociedade do Anel.

Onde assistir: Prime Video, HBO Max e Claro TV+

5. O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)

Sinopse: Após a captura de Merry e Pippy pelos orcs, a Sociedade do Anel é dissolvida. Frodo e Sam seguem sua jornada rumo à Montanha da Perdição para destruir o anel e descobrem que estão sendo perseguidos pelo misterioso Gollum. Enquanto isso, Aragorn, o elfo e arqueiro Legolas e o anão Gimli partem para resgatar os hobbits sequestrados e chegam ao reino de Rohan, onde o rei Theoden foi vítima de uma maldição mortal de Saruman.

Onde assistir: Prime Video, HBO Max e Claro TV+

6. O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

Sinopse: O confronto final entre as forças do bem e do mal que lutam pelo controle do futuro da Terra Média se aproxima. Sauron planeja um grande ataque a Minas Tirith, capital de Gondor, o que faz com que Gandalf e Pippin partam para o local na intenção de ajudar a resistência. Um exército é reunido por Theoden em Rohan, em mais uma tentativa de deter as forças de Sauron. Enquanto isso, Frodo, Sam e Gollum seguem sua viagem rumo à Montanha da Perdição para destruir o anel.

Onde assistir: Prime Video, HBO Max e Claro TV+

Qual a ordem dos livros de O Senhor dos Anéis?

A Terra Média, local onde acontecem os eventos de "O Senhor dos Anéis", foi um tema extenso explorado por Tolkien. Veja abaixo como ler todos os livros de O Senhor dos Anéis, na ordem correta:

O Silmarillion (1977) Beren e Lúthien (2017) Os Filhos de Húrin (2007) A Queda de Gondolin (2018) Contos Inacabados de Númenor e da Terra-Média (1980) A Queda de Númenor (2022) O Hobbit (1937) O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (1954) O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (1954) O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (1955)

Qual livro baseia a série Anéis do Poder?

Alguns livros de J. R. R. Tolkien foram usados de base para construção de Anéis do Poder. Entre eles, estão "Silmarilion" (1977), "Contos Inacabados de Númenor e da Terra Média" (1980) e "Beren e Lúthien" (2017).

Onde se encaixa na saga de O Senhor dos Anéis?

A série se passa na Segunda Era da história da Terra Média, em uma época distante milhares de anos antes dos eventos de ”O Hobbit” e ”O Senhor dos Anéis”.