Oscar 2024: quantas estatuetas Emma Stone já ganhou?

Emma Stone é uma das atrizes mais proeminentes em Hollywood, e isso não é surpresa, considerando a popularidade de seus filmes.

Neste ano, a artista concorre ao Oscar pela categoria "Melhor Atriz", com o filme "Pobres Criaturas", dirigido por Yorgos Lanthimos. Sua interpretação de Bella em "Pobres Criaturas", lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz tanto no Globo de Ouro quanto no Critics Choice Awards.

O filme é o segundo no ranking dos mais indicados ao Oscar, atrás somente de "Oppenheimer" (13 indicações), de Christopher Nolan, e a frente de "Assassino da Lua das Flores", de Martin Scorcese (10 indicações).

No entanto, além de "Pobres Criaturas", o currículo de Emma Stone é repleto de grandes sucessos de bilheteria. Emma começou a carreira ainda adolescente, quando deixou Montana (sua terra natal) e se mudou para Los Angeles, para seguir o sonho de trabalhar como atriz. Não demorou muito para a atriz conquistar relevantes papeis na indústria, que a ajudaram a mostar sua versatilidade.

Em 2010, Emma protagonizou a comédia "A Mentira", uma dos seus trabalhos mais lembrados, no qual interpretou uma adolescente que tenta ganhar popularidade na escola inventando fatos curiosos sobre sua vida amorosa. Em seguida, ela despontou no gênero com o longa "Superbad".

Mas, seu potencial para o drama foi revelado em "Histórias Cruzadas" (2011), no qual deu vida à jornalista Skeeter, que mostra em seu livro o racismo enfrentado por empregadas domésticas negras em sua cidade, em meio a segregação racial nos Estados Unidos na década de 1960.

Outro personagem muito lembrado pelos fãs da atriz é Gwen Stacy em "Espetácular Homem-Aranha" (2012), a namorada do icônico herói da Marvel, interpretado no filme por Andrew Garfield. Em 2014, Emma Stone participou do filme "Birdman". Na trama, ela assumiu o papel de Sam, a filha de ator Riggan (Michael Keaton), que ficou conhecido pelo personagem Birdman, um super-herói popular. Mas, ao se recusar a reviver a mesma história em novo filme, ele vê a sua carreira e seus planos futuros irem ladeira a baixo.

Em 2016, Emma realizou um dos seus trabalhos mais notáveis. No musical "La La Land", ela interpeta Mia, uma jovem aspirante a atriz que conhece Sebastian (Ryan Gosling), um pianista de jazz frustrado com a direção que sua carreira está tomando.

Em 2018, Emma surpreendeu o público novamente em seu papel no filme "A Favorita", seu primeiro trabalho com Yorgos Lanthimos. Baseado na história da Rainha Ana, no século XVIII, o longa retrata a monarca está gravemente doente e incapaz de desempenhar suas funções. Nesse contexto, sua ajudante Sarah se aproveita da situação e assume as responsabilidades principais. Mas, a nova serviçal Abigail (intepretada por Emma), enxerga na Rainha uma oportunidade de ascensão social e manipulação.

Qual é a história de 'Pobres Criaturas'?

O filme se passa na década de 1930 e 1940 e conta a história de Bella Baxter (Emma Stone), trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter (Willen Dafoe). Querendo ver mais do mundo, ela foge com o advogado Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação.

O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros desde 1º de fevereiro.

Quantas estatuetas Emma Stone já ganhou no Oscar?

Com "La La Land", um dos seus filmes mais famosos, Emma Stone ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 2017. Além disso, Stone foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "A Favorita" e "Birdman", consolidando-se como uma figura respeitada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Quando será a premiação do Oscar 2024?

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 10 de março, domingo.

