Titanic: Quatro segredos do filme revelados por James Cameron, 25 anos depois

Na próxima quinta-feira, 9, um dos maiores clássicos da sétima arte retorna ao cinema: Titanic, de James Cameron, reestreará após 25 anos em todas as salas no Brasil. E quem não teve a oportunidade de ver o filme em uma tela grande poderá conferir a história de Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet) em uma versão remasterizada.

O retorno do filme cria uma turbulência na lista das maiores bilheterias do mundo — hoje, o clássico ocupa a terceira posição, com arrecadação de US$ 2,201 bilhões — e traz à tona alguns mistérios que cercaram a produção grandiosa da 20th Century Studios.

25 anos depois da primeira estreia, o diretor retorna com alguns "segredos" das filmagens de Titanic. A EXAME POP participou da coletiva exclusiva com James Cameron, dono das três maiores bilheterias do planeta, e o produtor Jon Landau, para celebrar o relançamento do filme.

Além de admitir que Jack poderia ter sobrevivido em cima da porta com Rose, Cameron também contou detalhes sobre a escolha dos atores e relembrou momentos da produção do longa. Veja o que pensa o diretor das maiores bilheterias do mundo:

'O Segredo do Abismo' levou ao Titanic

Apesar de ser o segundo maior sucesso de bilheteria da 20th Century Studios, Titanic só existiu de fato porque Cameron se interessou pelos trabalhos do Instituto de Oceanografia Woods Hole para a construção do roteiro de "O Segredo do Abismo", um de seus primeiros grandes filmes de sucesso.

"Fiquei fascinado pelo Titanic desde o momento em que comecei a trabalhar com o pessoal da Woods Hole Oceanographic Institution. Eu conheci Robert Ballard e vi todas as coisas incríveis que eles estavam fazendo com o Titanic real. Comecei a pensar naquele navio... então, assisti "A Night to Remember" e pensei, 'uau, que cenário incrível para uma história de amor'", disse o diretor na coletiva.

Assim que entrou para a 20th Century Studios — que na época pertencia à FOX, hoje comprada pela Disney —, Cameron levou um livro de pinturas do Titanic assinado por Ken Marschall.

"Abri [o livro] na página central, que era uma grande imagem de caminhão duplo do Titanic afundando. Os botes salva-vidas remando para longe, os foguetes disparando... imagem absolutamente linda. E eu disse ao chefe da 20th Century Fox na época: eu quero um Romeu e Julieta nisso".

E foi daí que o filme nasceu. Em 1998, Titanic ganhou 13 estatuetas do Oscar — incluindo as categorias de Melhor Filme e Melhor Direção.

Meninas 'Z e Alpha' vão se conectar com Rose

Quando questionado sobre o relançamento do filme, Cameron destacou que assim como no final da década de 1990, hoje, a história do Titanic influenciará as gerações mais novas — em especial as mulheres da Geração Z.

"Muito se falou sobre o apelo de Leonardo DiCaprio para as jovens da época, de uns 14 anos, mas o que eu acho que realmente aconteceu em 1998 é que as meninas daquela idade estavam no meio da adolescência, em uma época na qual a sociedade lhes dizia para não serem as pessoas incríveis e ilimitadas que realmente eram. Elas eram instruídas a se sentar, calar a boca, colocar aquele espartilho, você sabe, e fazer o que a sociedade esperava", comentou o diretor.

"E o Titanic, este era um filme sobre Rose, sua realização como pessoa. Jack foi um catalisador para ela, sim, mas mesmo sem ele, vemos no final do filme todas aquelas fotos que mostram que ela viveu uma vida plena. Ela percebeu todo o seu potencial. E acho que isso fala com o lado feminino do público de qualquer geração", finalizou ele.

A intrigante escalação de Kate Winslet e Leonardo DiCaprio

Relembrando o início da produção, James Cameron também destacou a escolha de Winslet e DiCaprio para os respectivos papéis de Rose e Jack. Na época, Kate tinha 21 anos e Leonardo, 22.

"Leo inicialmente não estava tão interessado no papel, ele não o achava desafiador o suficiente. Eu tive que convencê-lo, mas a escolha também veio por causa da Kate", explicou o diretor. "Ela expressou muito interesse e entusiasmo pelo personagem. Ela acreditava que poderia fazê-lo, mas eu não estava convencido. Pedimos para fazer um teste e, no final, ela me enviou um bilhete e uma única rosa vermelha. No papel estava escrito 'eu sou sua Rose', e ela de fato era", complementou Cameron.

Assim que saiu do set, Winslet se encontrou com DiCaprio e contracenou no teste do ator. "Ela estava muito entusiasmada quando saiu da leitura com Leo. E, você sabe, eu não sou cego, surdo e nem mudo. Eu pude ver a química entre eles. E quando acabou o teste, ela reiterou isso depois, e me dizia 'Ele é o cara. Ele é o cara! Ele é o Jack'. Como eu poderia dizer não?", revelou ele.

Em 1998, Winslet ganhou seu primeiro Oscar na categoria de Melhor Atriz pelos trabalhos em Titanic.

Se tivesse lançado Titanic nos dias atuais, não mudaria nada

Por fim, o diretor e roteirista das maiores bilheterias do mundo ressaltou que, mesmo que Titanic nunca fosse lançado e chegasse aos cinemas pela primeira vez neste ano, o roteiro continuaria o mesmo.

"Em termos de como fizemos, a técnica, tudo é diferente agora e, bem, isso teria mudado totalmente a forma como filmamos o Titanic. Teríamos usado muito mais CGI, construído muito menos set. Para ser sincero, teríamos usado muitas multidões de CG, porque sabemos como fazer isso agora, como torná-lo, você sabe, indistinguível da fotografia real", iniciou o cineasta.

"Agora, sobre o resultado final, não acho que seria diferente. Provavelmente não. Vamos supor que o script existisse, eu não mudaria nada nele. Filmaríamos o mesmo roteiro, teríamos os mesmos valores, a cinematografia seria a mesma. Sou grato por todo o trabalho de fizemos, mas hoje seria muito mais fácil", finalizou o diretor.