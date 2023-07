James Cameron, diretor de Titanic nega boato de que irá dirigir série sobre submarino Titan

O diretor James Cameron negou boato de que estaria em negociações para dirigir uma série sobre o submarino Titan, da empresa OceanGate que implodiu no final de junho durante uma expedição rumo aos destroços do navio Titanic.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.

— James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023