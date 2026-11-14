'Ordem Paranormal': como Cellbit criou um RPG que já soma mais de 200 milhões de views

Com mais de 10 milhões de seguidores em diferentes plataformas digitais, Rafael Lange, mais conhecido como Cellbit, construiu uma carreira que vai além das redes sociais. Após mais de uma década produzindo conteúdo online, hoje é escritor, diretor criativo, streamer, youtuber e criador do RPG Ordem Paranormal.

Cellbit começou no YouTube, publicando vídeos de gameplay do popular jogo "Minecraft", nos quais interpretava um personagem que vivia uma aventura em formato de filme. A vontade de contar histórias, no entanto, surgiu muito antes.

"Quando tinha 8 anos, eu escrevia historinhas e livretinhos curtos, muitas vezes recontando as aventuras de RPG que eu jogava com meus irmãos mais velhos. Quando fiquei mais velho, no ensino fundamental, também escrevia histórias para jogar RPG no intervalo com meus colegas na escola", relatou Cellbit em entrevista à EXAME.

Aos 29 anos, Rafael acredita que criar histórias sempre fez parte de quem ele é, independentemente do formato ou da mídia. Seu projeto, "Ordem Paranormal", nasceu de uma história simples e se tornou um dos principais fenômenos brasileiros de RPG na internet, além de uma marca com produtos próprios.

O sucesso de 'Ordem Paranormal'

"Ordem Paranormal" é um projeto de RPG de mesa transmitido pela internet, tanto pelo canal de Cellbit no YouTube quanto por seu perfil na plataforma de streaming Twitch.

Nesse formato de jogo, os participantes convidados interpretam personagens dentro de uma história conduzida por um mestre, nesse caso, Cellbit, responsável por apresentar desafios e personagens secundários. As decisões dos jogadores determinam os rumos da trama, criando uma experiência narrativa que pode ser acompanhada pelo público em tempo real.

Ao longo das temporadas, a produção de "Ordem Paranormal" ultrapassou 200 milhões de visualizações acumuladas nos episódios e conquistou uma legião de fãs, consolidando o RPG como um dos principais fenômenos brasileiros do gênero na internet.

"Definitivamente nunca imaginei, lá atrás, na primeira história, que minha vida toda se tornaria dedicada a esse projeto", confessou Rafael. "Porém, ao começar a desenvolver as sequências, eu comecei a preparar o terreno para que o universo tivesse sua própria identidade, e coloquei nele dezenas de ideias que sempre tive o sonho de executar."

Ele conta que muitas dessas ideias ainda não foram reveladas e permanecerão escondidas até o momento certo. Os mistérios que cercam o universo de "Ordem Paranormal" são parte dos elementos que despertam o interesse dos fãs. No entanto, Cellbit vê outro fator como essencial para o sucesso do projeto.

"O principal motor que mantém o projeto seguindo em frente segue o mesmo: a minha obsessão por Ordem Paranormal e o carinho daqueles que também amam o projeto. Eu sacrifiquei muito da minha vida para conseguir realizar esse sonho", admitiu.

O criador relata a dedicação necessária para aprimorar o trabalho e surpreender a audiência, mas destaca que esse esforço não é apenas seu. Diversos artistas e profissionais envolvidos na produção dedicaram milhares de horas ao projeto, com o objetivo de superar os resultados anteriores e proporcionar novas experiências ao público.

Esse esforço é retribuído pelo carinho de milhares de fãs, que criam fanarts, produzem cosplays, compram produtos temáticos e acompanham cada passo da história.

“Seria mentira se eu dissesse que existe uma ‘fórmula' para seguir”, continua Rafael. “A verdade é que Ordem Paranormal se tornou magnético para uma comunidade simplesmente porque fica claro para todos que realmente participam dela que o universo é desenvolvido por uma equipe de pessoas que realmente ama o que está fazendo.”

O envolvimento de Cellbit também se reflete nas decisões financeiras. Segundo o criador, o sucesso de audiência de "Ordem Paranormal" não significa necessariamente retorno financeiro.

“A verdade é que Ordem Paranormal não costuma ser um projeto lucrativo. Parte do financiamento é sustentado diretamente pelos fãs, com a venda dos produtos oficiais de Ordem, como merchs, jogos e livros. Mas, no fim, o financiamento principal vem por meio das minhas economias pessoais e minhas outras fontes de renda, como meus canais de stream, vídeos do YouTube e publicidades que faço por fora.”

Em 2020, o influenciador criou uma campanha de financiamento coletivo para financiar a produção de um jogo próprio, chamado “Ordem Paranormal: Enigma do Medo”. O objetivo era arrecadar R$ 500 mil, mas o valor final ultrapassou R$ 4 milhões, resultado que reflete a conexão construída com o público.

O mercado brasileiro

A obsessão de Rafael Lange pelo sonho de realizar "Ordem Paranormal" é o que mantém o projeto em atividade, assim como seu investimento pessoal para remunerar os artistas e as equipes que participam da produção.

“É meu sonho contar essas histórias e conseguir fazer isso também, valorizando artistas reais e fornecendo uma vida melhor para eles, além de criar uma comunidade e entretenimento para pessoas que se identificam com ela”, diz.

No entanto, nem todos os criadores ou jogos contam com o mesmo nível de investimento de "Ordem Paranormal". O mercado brasileiro de entretenimento, segundo Cellbit, ainda enfrenta uma desvalorização.

Para Cellbit, um dos desafios enfrentados pelas produções nacionais está na resistência que surge quando obras brasileiras alcançam determinado nível de sucesso.

“Vivemos as últimas décadas completamente dependentes de produtos de entretenimento do exterior, principalmente dos Estados Unidos, então, quando um produto brasileiro de entretenimento e ficção começa a se destacar e furar bolhas, é imediatamente atacado com uma onda de ódio.”

Ele diz que “existe uma cultura geral de apoio a obras nacionais que costuma ser repetida apenas a trabalhos que ainda estão em ascensão e não conquistaram uma grande audiência, mas, assim que conquistam seu espaço, acabam sofrendo ataques graças à clássica ‘síndrome de vira-lata’”.

“Acredito que , aos poucos, isso está diminuindo, principalmente com criadores e os próprios fãs tomando a frente e tendo coragem de se expressarem e não terem vergonha de mostrar do que gostam”, diz Cellbit. “Produzir ou até mesmo se interessar por um universo de ficção no Brasil é nadar contra a correnteza, mas, tendo resiliência, a gente consegue inspirar essa mudança aos poucos.”

‘A Vigília’ e o futuro de Cellbit

Enquanto defende a valorização das produções brasileiras, Cellbit segue ampliando o universo de "Ordem Paranormal". Seu lançamento mais recente é “A Vigília”, especial de Halloween cujo terceiro e último episódio está previsto para este sábado, 14.

A trama se passa no ano de 890, em uma pequena vila isolada na Irlanda, durante o Samhain, festival celta associado à origem do Halloween. Os protagonistas, jovens habitantes do vilarejo, preparam a fogueira para a celebração quando um estranho misterioso chega ao local.

Cellbit descreve o RPG como um “grande experimento”. O especial utiliza, pela primeira vez, o segundo sistema criado para "Ordem Paranormal" e passou por testes internos para aprimorar os episódios.

“Apesar de serem apenas três episódios, esse especial tem a produção mais complexa que já fizemos, com o maior estúdio até agora e o mapa mais detalhado que já fizemos, além de algumas outras surpresinhas que vão deixar a experiência ainda mais cinematográfica para a audiência”, revelou. “Mas sem nunca perder a essência de ser, ao mesmo tempo, um jogo entre amigos se divertindo e contando a história juntos.”

"A Vigília" é apenas uma das etapas dos planos futuros de Rafael. Aos 29 anos, ele afirma que costuma anotar ideias para novos projetos e que, além de "Ordem Paranormal", trabalha em iniciativas pessoais, como o “Cellbit Escapa”.

“São coisas divertidas e que sempre me pego pensando sobre, e sobre outras histórias e universos de ficção”, disse.

Ele conta que mantém outra ideia guardada há alguns anos, desenvolvida de maneira isolada e pessoal, “no seu tempo”, mas que algum dia vai “ver a luz do dia”.

“Atualmente, estou bastante focado e dedicando todas as minhas energias em finalizar a história que comecei há quase 7 anos da maneira que ela realmente merece".