De Batman a 007: Robert Pattinson é anunciado como novo James Bond

O ator britânico Robert Pattinson foi confirmado como o novo James Bond nesta segunda-feira, 16. Conhecido por protagonizar as franquias "Crepúsculo" e "Batman", ele substituirá Daniel Craig no papel do agente secreto 007.

O anúncio foi feito nas redes sociais oficiais da franquia James Bond. Antes da revelação, as publicações anteriores dos perfis oficiais foram apagadas e substituídas pela mensagem "Identity confirmed" ("Identidade confirmada", em tradução livre).

Aos 40 anos, Pattinson será o sétimo ator a interpretar James Bond na franquia oficial de filmes. Ele foi escolhido após um processo de seleção que incluiu nomes como Josh O'Connor, Callum Turner, Jack Lowden e Nicholas Hoult.

Quando estreia o novo filme de James Bond?

Robert Pattinson protagonizará o 26º filme oficial da franquia, que ainda não tem título nem data de estreia anunciados.

A produção terá direção de Denis Villeneuve, responsável pelos filmes de "Duna", e roteiro de Steven Knight, criador de "Peaky Blinders". Amy Pascal e David Heyman serão os produtores.

O longa será o primeiro da franquia desenvolvido após a Amazon MGM assumir o controle criativo de James Bond, em 2025.

Pattinson ficou conhecido mundialmente como Edward Cullen na saga "Crepúsculo", mas também construiu uma carreira em produções como "O Farol", "Cosmópolis" e "Batman", lançado em 2022.

Quem foi o último James Bond?

O último ator a interpretar James Bond foi Daniel Craig, que protagonizou cinco filmes entre 2006 e 2021. Sua estreia ocorreu em "007 - Cassino Royale", enquanto sua despedida aconteceu em "007 - Sem Tempo para Morrer".

Antes dele, o personagem criado pelo escritor Ian Fleming foi interpretado por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan.

Agora, Pattinson assume o personagem em uma nova fase da franquia, que terá seu primeiro filme sob o comando criativo da Amazon MGM.