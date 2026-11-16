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De Batman a 007: Robert Pattinson é anunciado como novo James Bond

Ator de "Batman" e "Crepúsculo" será o sétimo intérprete oficial do agente 007 nos cinemas; próximo filme terá direção de Denis Villeneuve

Robert Pattinson: ator britânico foi anunciado como o novo James Bond e substituirá Daniel Craig na franquia 007. (Divulgação)

Robert Pattinson: ator britânico foi anunciado como o novo James Bond e substituirá Daniel Craig na franquia 007. (Divulgação)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12h08.

Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 12h25.

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O ator britânico Robert Pattinson foi confirmado como o novo James Bond nesta segunda-feira, 16. Conhecido por protagonizar as franquias "Crepúsculo" e "Batman", ele substituirá Daniel Craig no papel do agente secreto 007.

O anúncio foi feito nas redes sociais oficiais da franquia James Bond. Antes da revelação, as publicações anteriores dos perfis oficiais foram apagadas e substituídas pela mensagem "Identity confirmed" ("Identidade confirmada", em tradução livre).

Aos 40 anos, Pattinson será o sétimo ator a interpretar James Bond na franquia oficial de filmes. Ele foi escolhido após um processo de seleção que incluiu nomes como Josh O'Connor, Callum Turner, Jack Lowden e Nicholas Hoult.

Quando estreia o novo filme de James Bond?

Robert Pattinson protagonizará o 26º filme oficial da franquia, que ainda não tem título nem data de estreia anunciados.

A produção terá direção de Denis Villeneuve, responsável pelos filmes de "Duna", e roteiro de Steven Knight, criador de "Peaky Blinders". Amy Pascal e David Heyman serão os produtores.

O longa será o primeiro da franquia desenvolvido após a Amazon MGM assumir o controle criativo de James Bond, em 2025.

Pattinson ficou conhecido mundialmente como Edward Cullen na saga "Crepúsculo", mas também construiu uma carreira em produções como "O Farol", "Cosmópolis" e "Batman", lançado em 2022.

Quem foi o último James Bond?

O último ator a interpretar James Bond foi Daniel Craig, que protagonizou cinco filmes entre 2006 e 2021. Sua estreia ocorreu em "007 - Cassino Royale", enquanto sua despedida aconteceu em "007 - Sem Tempo para Morrer".

Antes dele, o personagem criado pelo escritor Ian Fleming foi interpretado por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan.

Agora, Pattinson assume o personagem em uma nova fase da franquia, que terá seu primeiro filme sob o comando criativo da Amazon MGM.

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