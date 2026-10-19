IA do Google morre 605 vezes antes de zerar Minecraft sem ajuda humana

RESUMO ＋ Quatro agentes do Gemini 4 Argon derrotaram o Ender Dragon em 27 horas e 14 minutos, após 605 mortes. Durante a partida, escreveram 2.783 programas e trocaram 229 mensagens. A equipe dividiu tarefas sem intervenção humana. O teste usou controle por código no modo Fácil e descreve uma única execução.

Uma equipe de quatro agentes de inteligência artificial do Google precisou de 27 horas e 14 minutos e acumulou 605 mortes para zerar Minecraft. O grupo derrotou o Ender Dragon, o chefão do jogo, sem intervenção humana durante a partida.

O experimento foi descrito pelo Google DeepMind em um artigo publicado na quinta-feira, 15. Os agentes, baseados no Gemini 4 Argon, escreveram 2.783 programas em JavaScript e trocaram 229 mensagens pelo chat do jogo até chegar à vitória.

A divisão de tarefas surgiu entre os agentes: eles buscaram recursos, compartilharam alertas e recuperaram itens perdidos por colegas que morreram. As lições ficavam registradas em uma memória compartilhada para orientar as próximas tentativas.

O que significa zerar Minecraft

Em Minecraft, o jogador explora um mundo formado por blocos, coleta materiais e constrói ferramentas, abrigos e equipamentos. Não existe uma única maneira de aproveitar o jogo.

Derrotar o Ender Dragon é a principal referência para quem quer "zerar" Minecraft.

A batalha exige preparação. O monstro voa, ataca e recupera energia com a ajuda de cristais instalados no alto de torres. É preciso lidar com essas defesas para vencê-lo. Depois, o jogador pode acessar os créditos e continuar explorando o mundo.

Como a IA controlou os personagens

Os agentes controlavam personagens por meio do Mineflayer, uma biblioteca de programação. A ferramenta fornece informações sobre o ambiente e permite executar ações por código. Cada integrante escreveu seus próprios programas, sem receber uma estratégia pronta dos pesquisadores.

Os pesquisadores podiam acompanhar ou interromper a execução. O modelo já conhecia Minecraft dos dados de treinamento.

É o tipo de funcionamento associado aos agentes de IA: receber um objetivo, escolher ferramentas, executar ações e avaliar o resultado antes de decidir o próximo passo. A autonomia depende dos recursos e das permissões disponíveis.

Quais são os limites do resultado

O estudo tem limites importantes. O Mineflayer oferece dados que um jogador humano não consegue ver, e a partida ocorreu no modo Fácil.

O teste não equivale a jogar olhando a tela e usando teclado e mouse.

Também foi uma única execução. Ela não permite estimar a frequência com que a equipe conseguiria repetir o feito. O próprio artigo cita outros projetos que já derrotaram o dragão com IA, usando configurações diferentes.

O Gemini 4 Argon foi apresentado pelo Google com foco em programação e tarefas complexas.