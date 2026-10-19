Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

IA do Google morre 605 vezes antes de zerar Minecraft sem ajuda humana

Quatro agentes do Gemini 4 Argon levaram mais de 27 horas para derrotar o chefão do jogo

Minecraft: quatro agentes do Gemini derrotaram o Ender Dragon após 605 mortes (Minecraft/Microsoft/Divulgação)

Minecraft: quatro agentes do Gemini derrotaram o Ender Dragon após 605 mortes (Minecraft/Microsoft/Divulgação)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09h48.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

Quatro agentes do Gemini 4 Argon derrotaram o Ender Dragon em 27 horas e 14 minutos, após 605 mortes. Durante a partida, escreveram 2.783 programas e trocaram 229 mensagens. A equipe dividiu tarefas sem intervenção humana. O teste usou controle por código no modo Fácil e descreve uma única execução.

Uma equipe de quatro agentes de inteligência artificial do Google precisou de 27 horas e 14 minutos e acumulou 605 mortes para zerar Minecraft. O grupo derrotou o Ender Dragon, o chefão do jogo, sem intervenção humana durante a partida.

O experimento foi descrito pelo Google DeepMind em um artigo publicado na quinta-feira, 15. Os agentes, baseados no Gemini 4 Argon, escreveram 2.783 programas em JavaScript e trocaram 229 mensagens pelo chat do jogo até chegar à vitória.

A divisão de tarefas surgiu entre os agentes: eles buscaram recursos, compartilharam alertas e recuperaram itens perdidos por colegas que morreram. As lições ficavam registradas em uma memória compartilhada para orientar as próximas tentativas.

O que significa zerar Minecraft

Em Minecraft, o jogador explora um mundo formado por blocos, coleta materiais e constrói ferramentas, abrigos e equipamentos. Não existe uma única maneira de aproveitar o jogo.

Derrotar o Ender Dragon é a principal referência para quem quer "zerar" Minecraft.

A batalha exige preparação. O monstro voa, ataca e recupera energia com a ajuda de cristais instalados no alto de torres. É preciso lidar com essas defesas para vencê-lo. Depois, o jogador pode acessar os créditos e continuar explorando o mundo.

Como a IA controlou os personagens

Os agentes controlavam personagens por meio do Mineflayer, uma biblioteca de programação. A ferramenta fornece informações sobre o ambiente e permite executar ações por código. Cada integrante escreveu seus próprios programas, sem receber uma estratégia pronta dos pesquisadores.

Os pesquisadores podiam acompanhar ou interromper a execução. O modelo já conhecia Minecraft dos dados de treinamento.

É o tipo de funcionamento associado aos agentes de IA: receber um objetivo, escolher ferramentas, executar ações e avaliar o resultado antes de decidir o próximo passo. A autonomia depende dos recursos e das permissões disponíveis.

Quais são os limites do resultado

O estudo tem limites importantes. O Mineflayer oferece dados que um jogador humano não consegue ver, e a partida ocorreu no modo Fácil.

O teste não equivale a jogar olhando a tela e usando teclado e mouse.

Também foi uma única execução. Ela não permite estimar a frequência com que a equipe conseguiria repetir o feito. O próprio artigo cita outros projetos que já derrotaram o dragão com IA, usando configurações diferentes.

O Gemini 4 Argon foi apresentado pelo Google com foco em programação e tarefas complexas.

Perguntas frequentes

Quanto tempo a IA levou para zerar Minecraft? ＋

A equipe levou 27 horas e 14 minutos. Os quatro agentes acumularam 605 mortes até derrotar o dragão.

O que significa zerar Minecraft? ＋

Nesse desafio, significa derrotar o Ender Dragon. O mundo continua disponível para explorar e construir depois da vitória.

Como a IA jogou Minecraft? ＋

Controlou os personagens por código, usando o Mineflayer. A partida ocorreu no modo Fácil.

O que é o Gemini 4 Argon? ＋

É um modelo de IA do Google voltado a programação e tarefas complexas. Foi a base dos quatro agentes do experimento.

O que é um agente de IA? ＋

É um sistema que usa ferramentas e executa ações para cumprir um objetivo. Ele avalia os resultados antes de decidir o próximo passo.

Foi a primeira IA a vencer Minecraft? ＋

O próprio estudo cita projetos anteriores que derrotaram o dragão. Esses testes usaram configurações diferentes.

Acompanhe tudo sobre:GoogleInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Compras feitas por agentes de IA crescem 38 vezes em um mês, diz Stripe

7 ferramentas gratuitas de IA para quem quer começar sem investir nada

IA, dados e privacidade: as oportunidades (e riscos) que toda empresa precisa entender

Criada por um brasileiro, Character.AI pede falência e Disney aproveita para caçar talentos

Mais na Exame

Mercados

Protestos na França derrubam bolsas europeias e pressionam o euro; entenda

Tecnologia

Fabricante do iPhone fecha acordo de US$ 727 milhões para avançar nos carros elétricos

Inteligência Artificial

Compras feitas por agentes de IA crescem 38 vezes em um mês, diz Stripe

Future of Money

Impulso de gestores? China? Qual será o próximo grande driver do bitcoin?