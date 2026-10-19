IA do Google morre 605 vezes antes de zerar Minecraft sem ajuda humana

Minecraft: quatro agentes do Gemini derrotaram o Ender Dragon após 605 mortes (Minecraft/Microsoft/Divulgação)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09h48.
Quatro agentes do Gemini 4 Argon derrotaram o Ender Dragon em 27 horas e 14 minutos, após 605 mortes. Durante a partida, escreveram 2.783 programas e trocaram 229 mensagens. A equipe dividiu tarefas sem intervenção humana. O teste usou controle por código no modo Fácil e descreve uma única execução.
Uma equipe de quatro agentes de inteligência artificial do Google precisou de 27 horas e 14 minutos e acumulou 605 mortes para zerar Minecraft. O grupo derrotou o Ender Dragon, o chefão do jogo, sem intervenção humana durante a partida.
O experimento foi descrito pelo Google DeepMind em um artigo publicado na quinta-feira, 15. Os agentes, baseados no Gemini 4 Argon, escreveram 2.783 programas em JavaScript e trocaram 229 mensagens pelo chat do jogo até chegar à vitória.
A divisão de tarefas surgiu entre os agentes: eles buscaram recursos, compartilharam alertas e recuperaram itens perdidos por colegas que morreram. As lições ficavam registradas em uma memória compartilhada para orientar as próximas tentativas.
Em Minecraft, o jogador explora um mundo formado por blocos, coleta materiais e constrói ferramentas, abrigos e equipamentos. Não existe uma única maneira de aproveitar o jogo.Derrotar o Ender Dragon é a principal referência para quem quer "zerar" Minecraft.
A batalha exige preparação. O monstro voa, ataca e recupera energia com a ajuda de cristais instalados no alto de torres. É preciso lidar com essas defesas para vencê-lo. Depois, o jogador pode acessar os créditos e continuar explorando o mundo.
Os agentes controlavam personagens por meio do Mineflayer, uma biblioteca de programação. A ferramenta fornece informações sobre o ambiente e permite executar ações por código. Cada integrante escreveu seus próprios programas, sem receber uma estratégia pronta dos pesquisadores.
Os pesquisadores podiam acompanhar ou interromper a execução. O modelo já conhecia Minecraft dos dados de treinamento.
É o tipo de funcionamento associado aos agentes de IA: receber um objetivo, escolher ferramentas, executar ações e avaliar o resultado antes de decidir o próximo passo. A autonomia depende dos recursos e das permissões disponíveis.
O estudo tem limites importantes. O Mineflayer oferece dados que um jogador humano não consegue ver, e a partida ocorreu no modo Fácil.O teste não equivale a jogar olhando a tela e usando teclado e mouse.
Também foi uma única execução. Ela não permite estimar a frequência com que a equipe conseguiria repetir o feito. O próprio artigo cita outros projetos que já derrotaram o dragão com IA, usando configurações diferentes.
O Gemini 4 Argon foi apresentado pelo Google com foco em programação e tarefas complexas.
A equipe levou 27 horas e 14 minutos. Os quatro agentes acumularam 605 mortes até derrotar o dragão.
Nesse desafio, significa derrotar o Ender Dragon. O mundo continua disponível para explorar e construir depois da vitória.
Controlou os personagens por código, usando o Mineflayer. A partida ocorreu no modo Fácil.
É um modelo de IA do Google voltado a programação e tarefas complexas. Foi a base dos quatro agentes do experimento.
É um sistema que usa ferramentas e executa ações para cumprir um objetivo. Ele avalia os resultados antes de decidir o próximo passo.
O próprio estudo cita projetos anteriores que derrotaram o dragão. Esses testes usaram configurações diferentes.