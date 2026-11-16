Grammy 2027: quem são os artistas indicados pela primeira vez?

O Grammy 2027 abriu as portas para artistas que chegam à disputa com hits, álbuns de destaque e trajetórias que já acumulam público. Ella Langley, Jennie, Tinashe, Slayyyter e underscores estão entre os nomes que receberam suas primeiras indicações na lista divulgada nesta segunda-feira, 16.

Os estreantes ganharam espaço em diferentes frentes: do country de Langley à música eletrônica de Tinashe. A seleção abaixo reúne cinco destaques dessa turma que poderá conquistar o primeiro gramofone em 2027.

Ella Langley

Ella Langley chega à primeira participação entre os indicados com sete nomeações. O desempenho coloca a cantora de country ao lado de Miranda Lambert, Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers entre os nomes mais lembrados da edição.

O álbum “Dandelion” disputa Álbum do Ano, enquanto “Choosin’ Texas” aparece em Gravação e Canção do Ano. Langley também concorre a Artista Revelação, combinação que dá à estreante presença nas quatro categorias gerais da premiação.

A música também colocou a cantora no topo da Billboard Hot 100 e estabeleceu um recorde absoluto de permanência na liderança da parada. Em setembro, “Choosin’ Texas” completou 23 semanas em primeiro lugar, superando as 22 semanas de “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey. A marca é a maior já registrada desde a criação da Hot 100, em 1958, considerando todas as músicas e artistas.

Jennie

Integrante do BLACKPINK, Jennie conquista suas primeiras indicações com “Dracula”, parceria com o Tame Impala. A faixa está na disputa por Gravação do Ano e Melhor Performance Pop de Dupla ou Grupo.

A presença na categoria de Gravação do Ano coloca Jennie em uma das principais vitrines da cerimônia. Ela se torna a segunda artista de K-pop indicada nesse campo, depois de Rosé, sua colega de grupo, que concorreu na edição anterior com “APT.”, colaboração com Bruno Mars.

Tinashe

Tinashe estreia entre os indicados com duas músicas: “Melatonin”, em Melhor Gravação Dance/Eletrônica, e “Too Easy”, em Melhor Gravação de Dance Pop. As nomeações marcam a primeira participação da cantora na disputa pelo prêmio.

As duas categorias colocam trabalhos diferentes da artista sob os holofotes. Em Melhor Gravação Dance/Eletrônica, ela enfrenta outras estreantes, como Slayyyter e underscores, além de nomes como Madonna e Tame Impala.

Slayyyter

Slayyyter recebe suas primeiras indicações em uma edição com quatro chances de vitória. A cantora concorre a Artista Revelação e leva o álbum “Worst Girl in America” à disputa de Melhor Álbum Dance/Eletrônico.

As outras nomeações são por “Crank”, em Melhor Gravação Dance/Eletrônica, e “DANCE...”, em Melhor Gravação de Dance Pop. O conjunto reconhece o álbum, suas faixas e a projeção alcançada pela artista durante o período de elegibilidade.

underscores

underscores também entra pela primeira vez na lista do Grammy. A indicação veio com “Music”, que disputa Melhor Gravação Dance/Eletrônica, ao lado de trabalhos de Tinashe, Slayyyter, Madonna, Fred again.. com Jamie T e Tame Impala.

A presença de três estreantes nessa categoria faz dela um dos espaços para acompanhar a renovação entre os indicados de 2027. Para underscores, a nomeação abre a primeira oportunidade de levar o gramofone.

Milo J

O argentino Milo J recebe suas primeiras indicações ao Grammy com dois trabalhos: “La Vida Era Más Corta”, em Melhor Álbum de Rock Latino ou Alternativo, e “Niño”, em Melhor Canção Latina, categoria que estreia nesta edição e reconhece os compositores.

Na disputa de álbum, o cantor enfrenta CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Juanes e Fito Páez. As nomeações ampliam o reconhecimento do projeto, que também conquistou o prêmio de Melhor Álbum de Música Folclórica no Grammy Latino de 2026, na última quinta-feira, 12.

Quando acontece o Grammy 2027?

A 69ª edição do Grammy será realizada em 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. Os vencedores serão escolhidos pelos membros votantes da Academia da Gravação, com votação final entre 10 de dezembro de 2026 e 7 de janeiro de 2027.