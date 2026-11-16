Grammy 2027: quem são os artistas indicados pela primeira vez?

Grammy 2027: Jennie, Ella Langley e Tinashe estão entre os nomes que estreiam na disputa pelo gramofone (Reprodução/Instagram)
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Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13h01.
O Grammy 2027 abriu as portas para artistas que chegam à disputa com hits, álbuns de destaque e trajetórias que já acumulam público. Ella Langley, Jennie, Tinashe, Slayyyter e underscores estão entre os nomes que receberam suas primeiras indicações na lista divulgada nesta segunda-feira, 16.
Os estreantes ganharam espaço em diferentes frentes: do country de Langley à música eletrônica de Tinashe. A seleção abaixo reúne cinco destaques dessa turma que poderá conquistar o primeiro gramofone em 2027.
Ella Langley chega à primeira participação entre os indicados com sete nomeações. O desempenho coloca a cantora de country ao lado de Miranda Lambert, Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers entre os nomes mais lembrados da edição.
O álbum “Dandelion” disputa Álbum do Ano, enquanto “Choosin’ Texas” aparece em Gravação e Canção do Ano. Langley também concorre a Artista Revelação, combinação que dá à estreante presença nas quatro categorias gerais da premiação.
A música também colocou a cantora no topo da Billboard Hot 100 e estabeleceu um recorde absoluto de permanência na liderança da parada. Em setembro, “Choosin’ Texas” completou 23 semanas em primeiro lugar, superando as 22 semanas de “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey. A marca é a maior já registrada desde a criação da Hot 100, em 1958, considerando todas as músicas e artistas.
Integrante do BLACKPINK, Jennie conquista suas primeiras indicações com “Dracula”, parceria com o Tame Impala. A faixa está na disputa por Gravação do Ano e Melhor Performance Pop de Dupla ou Grupo.
A presença na categoria de Gravação do Ano coloca Jennie em uma das principais vitrines da cerimônia. Ela se torna a segunda artista de K-pop indicada nesse campo, depois de Rosé, sua colega de grupo, que concorreu na edição anterior com “APT.”, colaboração com Bruno Mars.
Tinashe estreia entre os indicados com duas músicas: “Melatonin”, em Melhor Gravação Dance/Eletrônica, e “Too Easy”, em Melhor Gravação de Dance Pop. As nomeações marcam a primeira participação da cantora na disputa pelo prêmio.
As duas categorias colocam trabalhos diferentes da artista sob os holofotes. Em Melhor Gravação Dance/Eletrônica, ela enfrenta outras estreantes, como Slayyyter e underscores, além de nomes como Madonna e Tame Impala.
Slayyyter recebe suas primeiras indicações em uma edição com quatro chances de vitória. A cantora concorre a Artista Revelação e leva o álbum “Worst Girl in America” à disputa de Melhor Álbum Dance/Eletrônico.
As outras nomeações são por “Crank”, em Melhor Gravação Dance/Eletrônica, e “DANCE...”, em Melhor Gravação de Dance Pop. O conjunto reconhece o álbum, suas faixas e a projeção alcançada pela artista durante o período de elegibilidade.
underscores também entra pela primeira vez na lista do Grammy. A indicação veio com “Music”, que disputa Melhor Gravação Dance/Eletrônica, ao lado de trabalhos de Tinashe, Slayyyter, Madonna, Fred again.. com Jamie T e Tame Impala.
A presença de três estreantes nessa categoria faz dela um dos espaços para acompanhar a renovação entre os indicados de 2027. Para underscores, a nomeação abre a primeira oportunidade de levar o gramofone.
O argentino Milo J recebe suas primeiras indicações ao Grammy com dois trabalhos: “La Vida Era Más Corta”, em Melhor Álbum de Rock Latino ou Alternativo, e “Niño”, em Melhor Canção Latina, categoria que estreia nesta edição e reconhece os compositores.
Na disputa de álbum, o cantor enfrenta CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Juanes e Fito Páez. As nomeações ampliam o reconhecimento do projeto, que também conquistou o prêmio de Melhor Álbum de Música Folclórica no Grammy Latino de 2026, na última quinta-feira, 12.
A 69ª edição do Grammy será realizada em 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. Os vencedores serão escolhidos pelos membros votantes da Academia da Gravação, com votação final entre 10 de dezembro de 2026 e 7 de janeiro de 2027.