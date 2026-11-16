De Olivia Rodrigo à Taylor Swift: conheça os indicados a 'Álbum do Ano' no Grammy 2027

Os indicados para o Grammy Awards 2027 foram revelados na manhã desta segunda-feira, 16, por meio da tradicional live realizada no canal da Academia. A 69ª edição anual da premiação está marcada para 7 de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles (EUA).

A edição de 2027 conta com alguns dos principais nomes da indústria concorrendo nas quatro "grandes" categorias da premiação, sendo elas "Artista Revelação", "Gravação do Ano", "Música do Ano" e "Álbum do Ano".

Quem foram os indicados a 'Álbum do Ano'?

The Life Of A Showgirl - Taylor Swift

O polêmico décimo segundo álbum de estúdio de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl", foi lançado em 3 de outubro de 2025, com produção de Max Martin e Shellback.

O projeto também foi indicado em outras duas categorias do Grammy com o single "The Fate of Ophelia" e o feat "The Life of a Showgirl" com Sabrina Carpenter.

Lost Weekend - Phoebe Bridgers

"Lost Weekend" é o terceiro álbum de estúdio de Phoebe Bridgers, lançado em 14 de agosto de 2026. Esse é o primeiro lançamento solo da cantora americana em seis anos.

O projeto segue a origem indie folk clássica de Bridgers, enquanto explora tendências eletrônicas e ambientes. A cantora criou polêmica ao anunciar uma turnê mundial para o álbum em que celulares são proibidos dentro das casas de show.

The Art Of Loving - Olivia Dean

"The Art Of Loving" é o novo álbum de estúdio da cantora britânica Olivia Dean, aclamado por sua mistura sofisticada de soul, R&B e pop contemporâneo.

O projeto a consolida como uma das vozes mais expressivas de sua geração, explorando temas de afeto, autoconhecimento e maturidade emocional por meio de arranjos vocais marcantes. Ele conta com alguns dos principais hits da cantora, como "Nice To Each Other" e "So Easy (To Fall In Love)".

Dandelion - Ella Langley

"Dandelion" é o segundo álbum de estúdio da cantora e compositora americana Ella Langley, lançado em abril de 2026 com produção assinada por Miranda Lambert e Ben West.

Esse é o primeiro ano em que ela é nomeada no Grammy, com 7 indicações, incluindo as quatro principais categorias da premiação.

The Romantic - Bruno Mars

"The Romantic" marca o aguardado retorno solo de Bruno Mars aos lançamentos de estúdio após uma década, apresentando nove faixas inéditas que resgatam a essência clássica do R&B e do soul.

O disco aposta em arranjos retrô sofisticados e letras apaixonadas, impulsionado pelo sucesso comercial do single principal "I Just Might" e pela recepção positiva da crítica especializada.

THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. - RAYE

"THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE." é o segundo álbum de estúdio da cantora britânica RAYE, sucedendo o premiado "My 21st Century Blues" com uma abordagem sonora expansiva e cinematográfica.

Estruturado como uma jornada dividida em quatro "estações", o projeto transita entre o jazz, o R&B e o pop orquestral, abordando superação, vulnerabilidade e resiliência por meio de arranjos grandiosos.

you seem pretty sad for a girl so in love - Olivia Rodrigo

"you seem pretty sad for a girl so in love" é o terceiro álbum de estúdio de Olivia Rodrigo. Nele, a jovem retrata o seu relacionamento mais recente, levando o ouvinte por uma jornada do ato de se apaixonar até o término.

Olivia mantém a estética pop-rock confessional do GUTS e combina guitarras intensas com baladas intimistas que narram inseguranças, amadurecimento e intensidade afetiva.

LUX (Complete Works) - Rosalía

"LUX (Complete Works)" é a edição expandida do quarto álbum de estúdio da cantora espanhola Rosalía, consolidando a guinada experimental e orquestral da artista iniciada com o lançamento original.

O projeto reúne faixas gravadas com a Orquestra Sinfônica de Londres e cantadas em diversos idiomas, explorando temas como espiritualidade, misticismo e transformação pessoal em uma estrutura inspirada na música clássica.