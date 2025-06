5 profissões para quem gosta de Jogos de Tabuleiro e RPG

Se você é do tipo que brilha ao narrar campanhas de RPG, organiza noites de boardgames com os amigos ou passa horas debatendo regras e estratégias, talvez tenha aí mais do que um passatempo. A paixão por jogos pode se transformar em profissão — e o mercado está mais aberto do que nunca para quem sabe unir criatividade, estratégia e uma boa dose de imaginação.

1. Game designer de jogos de tabuleiro e RPG

Responsável por criar regras, mecânicas, narrativas e protótipos, esse profissional transforma ideias em experiências jogáveis. Atua em editoras, estúdios ou como autor independente, sempre equilibrando diversão e desafio.

2. Produtor de conteúdo e influenciador

Cria vídeos, podcasts, blogs e transmissões ao vivo sobre o universo dos jogos. Analisa lançamentos, ensina regras e forma comunidades engajadas. Com o tempo, pode monetizar a audiência com parcerias, publicidade e financiamento coletivo.

3. Empreendedor no mercado de jogos

Abre lojas especializadas, bares lúdicos ou organiza eventos. Além de vender jogos, promove experiências presenciais com oficinas, campeonatos e encontros temáticos. Ideal para quem deseja unir paixão e negócio próprio.

4. Ilustrador e designer gráfico para jogos

Desenvolve a identidade visual dos jogos, incluindo artes, componentes, layout e embalagem. Trabalha em conjunto com autores e editoras, sendo peça-chave para atrair o público e enriquecer a experiência de jogo.

5. Narrador/Mestre de RPG profissional e instrutor

Conduz sessões narrativas para grupos presenciais ou online, muitas vezes com foco em entretenimento, aprendizado ou até desenvolvimento pessoal. Pode também ministrar cursos sobre narrativa, construção de personagens e técnicas de gamificação.

Mercado de trabalho e habilidades valorizadas

O mercado de jogos cresceu de forma expressiva na última década, com o aumento da produção nacional, crowdfunding e plataformas de streaming. Os jogos de tabuleiro deixaram de ser nicho e se tornaram parte da cultura pop contemporânea.

Criatividade, empatia, raciocínio lógico e boa comunicação são competências muito valorizadas em áreas ligadas a jogos de mesa e RPG. Além disso, habilidades como gestão de comunidade, ilustração digital e marketing de conteúdo também se destacam.

Empresas do setor buscam pessoas que saibam transitar entre o universo do entretenimento e a entrega de valor educacional, estratégico ou emocional — seja por meio de um produto, uma história ou uma experiência coletiva.

Como se tornar um profissional de destaque

Capacitação técnica:

Cursos de game design, design gráfico, ilustração digital e storytelling são fundamentais para quem deseja atuar com desenvolvimento de jogos.

Hotspots do setor:

Eventos como a Diversão Offline, a CCXP e a Gen Con (nos EUA) são ótimos lugares para conhecer editoras, autores e criadores. Plataformas como Catarse e Itch.io também funcionam como vitrines de projetos.

Criação de portfólio:

No caso de ilustradores e designers, o portfólio é o principal cartão de visitas. Para mestres e produtores de conteúdo, vale manter uma presença ativa em redes sociais, YouTube, Twitch e fóruns especializados.

Networking:

Participar de comunidades, testar protótipos de jogos independentes, colaborar em projetos e eventos amplia as chances de ser notado e valorizado no meio.

O que você deve considerar

Nem toda paixão precisa virar profissão — e transformar um hobby em trabalho pode mudar sua relação com ele. Avalie o quanto você está disposto a profissionalizar seu interesse, estudar novas ferramentas e lidar com a rotina de um mercado que envolve prazos, orçamento e expectativas comerciais.

A profissionalização no setor exige dedicação, estudo contínuo e presença ativa em comunidades e redes sociais. Mas, para quem tem perfil criativo e gosta de pessoas, os jogos de tabuleiro e RPG oferecem caminhos instigantes e recompensadores.