Morre Rogério Fróes, ator de “O Bem-Amado”, aos 92 anos

O ator Rogério Fróes morreu nesta sexta-feira, 13, aos 92 anos. A confirmação foi publicada pela filha, a atriz Gisele Fróes, em seu perfil no Instagram. A causa da morte não foi informada.

Com uma carreira que passou pelo teatro, pela televisão e pelo cinema, Fróes interpretou o padre Vigário na novela “O Bem-Amado”, de Dias Gomes, exibida em 1973. Sua trajetória na TV incluiu trabalhos na Globo, na extinta Manchete e na Record.

Nascido em Santos Dumont, em Minas Gerais, em 21 de setembro de 1934, Rogério de Souza Fróes mudou-se para o Rio de Janeiro na adolescência. Na cidade, ingressou na Escola de Arte Dramática do Teatro Duse, de Paschoal Carlos Magno.

A estreia nos palcos cariocas ocorreu em 1953. Ao longo da carreira teatral, apresentou-se pelo país em montagens como “As Feiticeiras de Salem”, de Arthur Miller; “Agonia do Rei”, de Ionesco; “Em Família”, de Oduvaldo Vianna Filho; e “Constantina”, de Somerset Maugham.

A trajetória de Rogério Fróes na televisão

Na televisão, onde começou a trabalhar em 1968, o ator integrou o elenco de novelas como “Passo dos Ventos”, “Rosa Rebelde”, “Assim na Terra como no Céu”, “Bandeira 2” e “Selva de Pedra”.

Nos anos seguintes, participou de “O Espigão”, “Cuca Legal”, “Senhora” e “Locomotivas”. Também atuou em produções como “Caso Especial”, “Plantão de Polícia” e “Malu Mulher”. Na Record, esteve em “Vidas em Jogo”, de 2011.

Ao conversar com Pedro Bial, Fróes recordou a amizade com Dias Gomes e a experiência de interpretar “O Bem-Amado” também no teatro.

“Dias Gomes eu até me emociono, porque eu tive o privilégio de ser amigo dele. Eu fiz também a peça O Bem Amado no teatro. Essa convivência é uma coisa que me emociona até hoje”, afirmou.

Na entrevista, também contou como assumiu o papel de par romântico de Tônia Carrero no lugar de Walmor Chagas. Amigo da atriz, ele relembrou a hesitação antes de um beijo em cena e a reação dela: “beija!”.

Trabalhos no cinema e encontros com a filha em cena

Fróes estreou no cinema em “Perpétuo Contra o Esquadrão da Morte”, de 1967. Sua filmografia reúne mais de 20 produções, entre elas “O Caso Cláudia”, de 1980, “Menino do Rio”, de 1982, e “Vai que Cola — O Filme”, de 2015.

Em “Três Verões”, de Sandra Kogut, lançado em 2020, interpretou o sogro da personagem vivida por Gisele Fróes.

Pai e filha já haviam dividido o palco em “O Tiro que Mudou a História”, de 1991. Na montagem, ele interpretava Getúlio Vargas, enquanto ela representava a morte. O espetáculo era encenado no Palácio do Catete, onde o presidente morreu.

“Fiz a cena da morte de Getúlio na mesma cama em que ele morreu, no Palácio do Catete. O público caminhava nos lugares onde tudo aconteceu. Era maravilhoso, que saudade”, contou o ator, que também era pai da atriz Luciana Fróes.