Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Morre Rogério Fróes, ator de “O Bem-Amado”, aos 92 anos

Filha do artista, a atriz Gisele Fróes, confirmou a morte nas redes sociais; causa não foi divulgada

Rogério Fróes: ator morreu aos 92 anos nesta sexta-feira, 13; causa da morte não foi divulgada (Redes Sociais/Reprodução)

Rogério Fróes: ator morreu aos 92 anos nesta sexta-feira, 13; causa da morte não foi divulgada (Redes Sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 09h26.

Última atualização em 14 de novembro de 2026 às 09h29.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCelebridades
Saiba mais

O ator Rogério Fróes morreu nesta sexta-feira, 13, aos 92 anos. A confirmação foi publicada pela filha, a atriz Gisele Fróes, em seu perfil no Instagram. A causa da morte não foi informada.

Com uma carreira que passou pelo teatro, pela televisão e pelo cinema, Fróes interpretou o padre Vigário na novela “O Bem-Amado”, de Dias Gomes, exibida em 1973. Sua trajetória na TV incluiu trabalhos na Globo, na extinta Manchete e na Record.

Nascido em Santos Dumont, em Minas Gerais, em 21 de setembro de 1934, Rogério de Souza Fróes mudou-se para o Rio de Janeiro na adolescência. Na cidade, ingressou na Escola de Arte Dramática do Teatro Duse, de Paschoal Carlos Magno.

A estreia nos palcos cariocas ocorreu em 1953. Ao longo da carreira teatral, apresentou-se pelo país em montagens como “As Feiticeiras de Salem”, de Arthur Miller; “Agonia do Rei”, de Ionesco; “Em Família”, de Oduvaldo Vianna Filho; e “Constantina”, de Somerset Maugham.

A trajetória de Rogério Fróes na televisão

Na televisão, onde começou a trabalhar em 1968, o ator integrou o elenco de novelas como “Passo dos Ventos”, “Rosa Rebelde”, “Assim na Terra como no Céu”, “Bandeira 2” e “Selva de Pedra”.

Nos anos seguintes, participou de “O Espigão”, “Cuca Legal”, “Senhora” e “Locomotivas”. Também atuou em produções como “Caso Especial”, “Plantão de Polícia” e “Malu Mulher”. Na Record, esteve em “Vidas em Jogo”, de 2011.

Ao conversar com Pedro Bial, Fróes recordou a amizade com Dias Gomes e a experiência de interpretar “O Bem-Amado” também no teatro.

“Dias Gomes eu até me emociono, porque eu tive o privilégio de ser amigo dele. Eu fiz também a peça O Bem Amado no teatro. Essa convivência é uma coisa que me emociona até hoje”, afirmou.

Na entrevista, também contou como assumiu o papel de par romântico de Tônia Carrero no lugar de Walmor Chagas. Amigo da atriz, ele relembrou a hesitação antes de um beijo em cena e a reação dela: “beija!”.

Trabalhos no cinema e encontros com a filha em cena

Fróes estreou no cinema em “Perpétuo Contra o Esquadrão da Morte”, de 1967. Sua filmografia reúne mais de 20 produções, entre elas “O Caso Cláudia”, de 1980, “Menino do Rio”, de 1982, e “Vai que Cola — O Filme”, de 2015.

Em “Três Verões”, de Sandra Kogut, lançado em 2020, interpretou o sogro da personagem vivida por Gisele Fróes.

Pai e filha já haviam dividido o palco em “O Tiro que Mudou a História”, de 1991. Na montagem, ele interpretava Getúlio Vargas, enquanto ela representava a morte. O espetáculo era encenado no Palácio do Catete, onde o presidente morreu.

“Fiz a cena da morte de Getúlio na mesma cama em que ele morreu, no Palácio do Catete. O público caminhava nos lugares onde tudo aconteceu. Era maravilhoso, que saudade”, contou o ator, que também era pai da atriz Luciana Fróes.

Acompanhe tudo sobre:CelebridadesMortes

Mais de Pop

'Ordem Paranormal': como Cellbit criou um RPG que já soma mais de 200 milhões de views

Festival da Consciência Negra terá mais de 300 atrações gratuitas em SP; confira datas e horários

Marisa Monte encerra turnê no Nubank Parque neste sábado; veja horário e como chegar

41 livros recomendados por CEOs, banqueiros e líderes globais para ler em 2026

Mais na Exame

Casual

Diamantes a partir de US$ 1: a febre dos leilões de 20 segundos no TikTok

Negócios

Ela pegou R$ 5 mil emprestados do pai. Hoje comanda rede de spa domiciliar que fatura R$ 9 milhões

Mercado Imobiliário

Reeleição de Lula destrava fundo de brasileiros que compra strip malls na Flórida

Tecnologia

Microsoft restabelece Outlook, Teams e Copilot após pane global: 'Todos estão operacionais'