Co-CEO da Binance revela que perdeu US$ 101,3 milhões em patrimônio

A co-CEO da Binance, Yi He, revelou nesta segunda-feira que sua conta perdeu US$ 101,3 milhões em um mês. Sua mensagem aos investidores preocupados é que a queda vai passar.

A revelação ocorre enquanto o preço do bitcoin recua, com a pioneira das criptomoedas ficando abaixo do patamar psicológico de US$ 70 mil e testando áreas vistas pela última vez em agosto.

Por que os preços das criptomoedas estão caindo?

Grande parte da pressão parte dos Estados Unidos. Dados elevados de inflação aumentaram as apostas em um possível aumento na taxa de juros do Federal Reserve em dezembro. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu para cerca de 5,15%, segundo um relatório de mercado da KuCoin.

Os fundos à vista de bitcoin nos EUA registraram perdas de US$ 1,91 bilhão ao longo de sete dias consecutivos. O bitcoin caiu de US$ 65 mil para US$ 62.006 durante o fim de semana, antes de recuperar a faixa de US$ 65 mil.

Os traders que apostaram na valorização pagaram mais caro. As liquidações forçadas afetaram os compradores em mais de US$ 1 bilhão em apenas um dia. O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas está atualmente em 10 pontos, sinalizando medo extremo.

Para onde foram os US$ 101 milhões?

A captura de tela, publicada no Binance Square, mostra US$ 97,3 milhões classificados como lucro e prejuízo em negociações. Outros US$ 3,99 milhões vieram de transferências.

Variação da conta de Yi He em 30 dias. Fonte: Binance Square

Yi He explicou que o valor corresponde à desvalorização dos seus ativos, e não a perdas pelas vendas. Ela ainda possui as moedas. Elas apenas têm valor menor.

Seu portfólio está concentrado em um único ativo. Em janeiro, a visualização do Binance Square indicava que cerca de 94% das participações listadas estavam em BNB, o token próprio da Binance.

O BNB estava sendo negociado próximo a US$ 590 no momento desta reportagem, com recuo de 13,7% em uma semana. A queda coincidiu com a desvalorização mensal de 21,23% do Bitcoin.

Ela relatou que uma queda acentuada em seu gráfico ocorreu devido a um teste. Transferiu temporariamente fundos para uma conta gerida por inteligência artificial para experimentar uma estratégia automática de compra. O resultado foi insatisfatório e, por isso, devolveu os recursos à conta anterior.

“Troquei para uma subconta para testar estratégias com IA pro, mas ainda estava sendo ajustada e não rodava de forma eficiente, então voltei ao trading à vista”, escreveu ela em uma postagem.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok