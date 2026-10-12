Bruna Vieira descobriu como crescer sem abandonar quem era aos 15

Seja nas estantes das livrarias, nos vídeos na internet ou nas telas dos streamings, Bruna Vieira é um fenômeno por onde passa. Aos 32 anos, a escritora e influenciadora digital possui mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais.

Bruna começou a criar conteúdo para a internet com apenas 15 anos, em seu blog “Depois dos Quinze”, nome que deu ao seu romance de sucesso anos depois. Durante sua trajetória, a mineira se renovou, escreveu posts, livros e roteiros e fez vídeos para o YouTube e para as redes sociais.

Esse sucesso todo se reflete na vida real. Na Bienal Internacional do Livro de São Paulo de 2026, Bruna se esconde em um canto do estande da Editora Gutenberg, aguardando o início da sua sessão de autógrafos, enquanto uma longa fila se estende do lado de fora.

“Com o passar dos anos, eu tinha que me desafiar de formas diferentes, porque eu comecei por meio da escrita no blog e, quando migrou para foto, eu me adaptei bem, porque eu adoro fotografar, mas, para vídeo, eu tive que lidar com a timidez”, explicou em entrevista à EXAME.

Para Bruna, a adaptação fez parte do seu amadurecimento na internet, mas enriqueceu sua vida pessoal e permitiu que se comunicasse melhor. Apesar disso, a escritora ainda tem dificuldade para adaptar narrativas e assuntos que considera relevantes para o formato atual de vídeos curtos nas redes sociais.

“É um desafio constante na minha vida”, conta. “Mas eu tento pensar numa estratégia de sempre trazer mais pessoas para os livros, para o universo com mais profundidade.”

A leitura, apesar de ser considerada um grande desafio para as gerações que chegam, pode ser uma forma de identificação e de conhecer outras realidades.

“Quando você está na adolescência, você não consegue viver tudo que você quer. Seja por não ter idade para isso ou por condição financeira. A leitura te faz viver muitas vidas em uma só, e boa parte do meu amadurecimento veio por meio da cultura, então é essa parte mental que se conecta com os adolescentes”, explica.

Além de apresentar outras realidades, a literatura pode ajudar com a solidão. “Eu sempre tento colocar nos meus livros personagens com questões com as quais os jovens podem se identificar.”

Essa é uma tarefa que Bruna cumpre com maestria. A adaptação feita pela Netflix de seu romance “De volta aos 15” fez sucesso ao redor do mundo, chegando ao Top 10 global do serviço de streaming.

A história de Anita, uma mulher de 30 anos, insatisfeita com a própria vida, que consegue voltar aos 15 anos por meio de uma magia envolvendo seu primeiro blog, levantou uma onda de nostalgia em toda uma geração. Mas também conquistou outra.

“Em 'De volta aos 15', a gente usou muito o sentimento da nostalgia, que era muito forte no período pós-pandêmico”, revelou Bruna. “Eu sinto que tem uma parte da série mais moderna, mas também tem outra que mostra outros tempos em que a gente não tinha essa facilidade de acessar e se conectar com o outro.”

Seus personagens, que enfrentavam problemas tão atuais mesmo no passado, ganharam o coração do público. “Um livro que faria sentido para uma adolescente há 15 anos é completamente diferente do que faria sentido para uma adolescente agora, mas a literatura entrega a possibilidade de você falar com todos”.

A série serviu como instrumento fundamental para começar conversas entre diferentes gerações, principalmente entre pais e filhos, diz a autora.

“Uma boa história diminui o volume da vida real e te faz se desligar por um tempo”, diz Bruna. “Quando você tem o intervalo do fim do mundo, lendo uma história, dando uma gargalhada com uma personagem, isso faz com que o adolescente passe por essa fase de uma forma mais tranquila.”

Questionada pela EXAME sobre qual livro recomendaria para ajudar o leitor a escapar um pouco do mundo real, Bruna disse: “O meu corpo virou poesia”.

Publicado em 2021, “O meu corpo virou poesia” é o primeiro livro de poemas de Bruna e fala sobre o término de seu relacionamento e o processo de se conectar novamente com o seu eu interior.

“Às vezes o livro te dá aquele abraço que você não tem na vida real e escrever esse livro foi um processo de cura para mim”, concluiu a autora.