Com R$ 550 mil em premiações, concurso de salto destaca potencial do esporte no Rio de Janeiro

Um concurso de salto nacional e internacional, reunindo cavaleiro olímpico e campeões no Brasil e no exterior, vai comemorar – de quarta-feira (18/11) a domingo – o 88º aniversário da Sociedade Hípica Brasileira, no Rio. Com entrada franca, 18 provas programadas e obstáculos de até 1,60 metro, a competição vai distribuir R$ 550 mil em premiações ao longo dos cinco dias de disputa, relevando o avanço do hipismo de salto nestes últimos anos na capital fluminense.

Estarão na Pista Roberto Marinho estrelas como o atleta olímpico José Roberto Reynoso Fernandez Filho, medalha de ouro por equipes no Time Brasil nos Jogos Sul-Americanos (Odesur), em setembro, na Argentina. Sócio da SHB, Reynoso é o atual líder do ranking sênior top da Confederação Brasileira de Hipismo. Outro destaque do Concurso de Salto Nacional e Internacional 88º Aniversário da SHB será o cavaleiro José Luiz Guimarães de Carvalho, que conquistou o segundo lugar individual no Odesur deste ano. Zé Luiz foi o vencedor do Grande Prêmio Internacional disputado em 2025 na SHB.

Cavaleiros da casa estarão presentes, como Rodrigo Lima, Thiago Mattos, Tiago Mesquita e Luciana Lóssio, vencedora em 2026 do GP do CSI 2*, em Wellington (EUA), considerada uma das etapas mais disputadas do circuito internacional de salto. Outra sócia e amazona que marcará presença, recém-chegada de temporada na Europa, é Stephanie Macieira, que venceu o GP Troféu Roberto Marinho disputado na Sociedade Hípica Brasileira em 2024. Novos talentos como Theo Jordão e Bernardo Guerra – recém-chegados e vencedores do Sul-Americano de Juniores - também estão inscritos no concurso que começa na próxima quarta-feira.

Seis provas em destaque

No primeiro dia, a partir de 15h, será disputada a Prova FSB Comunicação (1,35m), com premiação de R$ 25 mil. Na quinta-feira, o destaque ficará com a Prova BTG Pactual (1,40m), a partir de 16h, com R$ 35 mil em prêmios. Na sexta, a Prova Santo Antônio (1,50m), a partir das 17h, terá premiação de R$ 70 mil, sendo seguida da Copa Ouro Shopping Leblon (1,40m), às 19h, com R$ 60 mil em prêmios. No sábado, a partir de 17h, a disputa será pela premiação de R$ 100 mil do Clássico G-Tech (1,45m), e, no domingo, às 14h, haverá a disputa do GP 88º Aniversário da SHB (1,55m/1,60m), que vai premiar os atletas mais bem colocados com R$ 230 mil.

Shows musicais, leilões e exposição

O concurso de salto terá atrações também fora da pista. Na quarta-feira, às 19h, haverá um show gratuito com o cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro Tibí. Na sexta, a partir das 22h30, o Happy Hour Shopping Leblon vai oferecer, também com entrada franca, um show com a cantora Camilla Marotti, que participou do programa The Voice Brasil 2026.

No sábado, às 20h, haverá o leilão Dejet One, reunindo uma seleção especial de cavalos de alto desempenho. Para o domingo, está programado um leilão beneficente, após as provas da manhã. A exposição “Galopando pela História”, oferecida pela G-Tech, estará aberta de quarta a domingo tendo como tema os 88 anos da Sociedade Hípica Brasileira.

O Concurso de Salto Nacional e Internacional 88º Aniversário da SHB tem como patrocinadores a Coudelaria Santo Antônio, o BTG Pactual, o Shopping Leblon, a FSB Comunicação, a Fundação Cesar Morani, a G-Tech, a Diferencial, a ALA Solutions e a Vila Hípica Verona, e conta com o apoio da Cachaça da Quinta, Crepes Bon Profit, Giorno Bagno, Injoy Suítes, Jotabê Pizzaria, Maison du Cavalier, Malta Beef Club, Miss Noir, Pineapple, Revista Esporte Equestre, Royal Horse e Rituaali Clínica & Spa.