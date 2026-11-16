EUA perdem status de país livre do sarampo após casos recordes da doença

Os Estados Unidos perderam o reconhecimento de país livre da transmissão endêmica do sarampo após a circulação do vírus persistir por mais de um ano, segundo pessoas com conhecimento da decisão. O país mantinha essa condição desde 2000.

A mudança ocorreu após uma análise das evidências pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), afirmaram as fontes, que solicitaram anonimato porque a decisão ainda não havia sido divulgada. A entidade e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) não responderam aos pedidos de comentário.

O fator determinante foi um surto em Utah, com mais de 700 infectados. Para avaliar a manutenção do status, a OPAS considera se uma mesma cepa do vírus circula em uma comunidade durante 12 meses. O estado atingiu esse critério.

A perda do reconhecimento sinaliza que o país não conseguiu interromper a transmissão da doença e pode motivar alertas de viagem e recomendações de vacinação por parte de outros governos. A informação foi publicada inicialmente pelo Wall Street Journal.

O Canadá perdeu a mesma condição há um ano. Para recuperá-la, é necessário demonstrar que a transmissão contínua foi interrompida e que os mecanismos de vigilância foram reforçados.

Casos atingem maior número desde 1991

O CDC confirmou 5.412 casos em 2026, mais que o dobro do total registrado no ano anterior e o maior número desde 1991.

A Pensilvânia concentra o maior surto do país neste ano, com mais de 1.500 casos desde abril. Na sexta-feira, o estado informou a sétima morte associada à doença.

Nos Estados Unidos, foram relatadas dez mortes por sarampo em 2026, cerca de três vezes o total de 2025. O CDC reconheceu seis desses óbitos, após uma divergência com a Pensilvânia sobre a classificação dos casos.

Em Utah, onde a transmissão levou à mudança de status do país, o surto começou em junho de 2025. Especialistas em saúde pública do estado avaliam que o número de infectados pode superar os registros dos departamentos locais.

Segundo o CDC, 87,2% das crianças do jardim de infância em Utah receberam a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, no ano letivo de 2025–2026.

A eliminação do sarampo nos EUA foi reconhecida em 2000, após campanhas de comunicação pública. As taxas de vacinação, porém, recuaram em um cenário de aumento da desconfiança nas orientações federais de saúde durante a pandemia de Covid-19, o que abriu espaço para a retomada da transmissão.

Mudanças na política de vacinação

A expansão dos surtos ocorre durante a gestão de Robert F. Kennedy Jr. à frente do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS). O período também foi marcado por demissões e trocas no comando do CDC.

Cerca de um terço dos funcionários de carreira deixou a agência, por desligamento ou saída voluntária, após os cortes promovidos pela iniciativa de eficiência governamental de Elon Musk. Ao mesmo tempo, o órgão precisou responder a outros surtos, entre eles os de Ebola e ciclosporíase.

Em agosto, Erica Schwartz assumiu como a primeira diretora permanente do CDC em quase um ano.

Kennedy, que já comandou uma organização contrária à vacinação e defendeu que a aplicação da tríplice viral deveria ser uma “escolha pessoal”, promoveu mudanças na política de imunização ao lado do presidente Donald Trump.

Neste ano, Trump determinou, por ordem executiva, que o HHS elaborasse um relatório sobre a separação dos componentes da tríplice viral. A eventual mudança poderia ampliar o tempo necessário para receber a proteção contra as três doenças e exigiria adaptações na produção das fabricantes Merck e GSK.

Vacina previne 97% dos casos após duas doses

De acordo com o CDC, duas doses da tríplice viral têm eficácia de 97% na prevenção do sarampo.

O vírus pode infectar até 90% das pessoas não vacinadas que sejam expostas à doença. A infecção provoca sintomas semelhantes aos da gripe e manchas vermelhas pelo corpo, com risco de complicações como pneumonia, encefalite e morte.