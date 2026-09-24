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Anthropic dá até R$ 1.280 em créditos para usar o Claude Code na nuvem; veja quem tem direito

O recurso permite que a IA continue codando com o notebook fechado; quem já assina o Pro ou o Max ganha crédito único de US$ 100 ou US$ 250 até 7 de outubro

Anthropic: Claude na nuvem libera créditos para usuários (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Anthropic: Claude na nuvem libera créditos para usuários (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08h14.

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A Anthropic transformou as sessões na nuvem do Claude Code em recurso oficial dos planos pagos e liberou créditos promocionais de US$ 100 para assinantes Pro e US$ 250 para usuários Max. O recurso permite que o agente de programação continue trabalhando em uma máquina virtual da empresa mesmo com o computador do usuário desligado.

A Anthropic anunciou na quarta-feira, 23, que as sessões na nuvem do Claude Code, seu agente de programação, deixaram de ser um recurso experimental e passaram a integrar oficialmente os planos pagos. O lançamento veio acompanhado de um crédito único para assinantes atuais: US$ 100 para quem tem o plano Pro e US$ 250 para o plano Max, válido até 7 de outubro.

O recurso existia desde outubro de 2025 como "pré-visualização de pesquisa", termo que a empresa usa para funções ainda em teste. Na prática, uma sessão na nuvem tira a tarefa de programação do computador do usuário e a executa numa máquina virtual mantida pela própria Anthropic.

Isso significa que o agente continua trabalhando mesmo depois do notebook ser fechado ou desligado, e o usuário pode acompanhar ou intervir no progresso de qualquer aparelho.

Como funciona?

Uma sessão pode ser iniciada de quatro formas: pelo navegador, no endereço claude.ai/code; pela aba de código do aplicativo do Claude para celular; pelo aplicativo de computador, escolhendo a opção "nuvem" em vez de "local"; ou pelo terminal, com o comando claude --cloud seguido da descrição da tarefa. Cada comando desses abre uma sessão independente, o que permite rodar várias tarefas ao mesmo tempo.

Segundo a documentação da empresa, cada sessão roda numa máquina virtual isolada com sistema Ubuntu, processamento e memória equivalentes a um notebook comum, já com ferramentas como Python, Node, Docker e Git pré-instaladas.

Um detalhe técnico importa para quem for usar o recurso: a máquina virtual copia o repositório do GitHub na branch em que ele está publicado, não a versão salva apenas no computador do usuário. Ou seja, é preciso enviar as alterações locais para o GitHub (dar "push") antes de iniciar uma tarefa na nuvem, ou o agente vai trabalhar com uma versão desatualizada do código.

Quando a sessão termina, o usuário pode pedir que o Claude Code abra diretamente uma solicitação de incorporação de código (pull request) no GitHub, ou trazer o trabalho de volta para o terminal do próprio computador com o comando claude --teleport.

O crédito é consumido antes do limite normal de uso

Segundo a Anthropic, o crédito promocional funciona como uma camada separada, que é consumida primeiro. Ao resgatar o crédito e começar a usar sessões na nuvem, o sistema desconta o saldo promocional antes de tocar no limite normal de uso que já vem incluído na assinatura.

Na prática, isso permite usar bastante as sessões na nuvem sem afetar o limite regular do Claude Code, até o crédito se esgotar — só depois disso o uso volta a ser contado normalmente, dentro do plano de cada assinante. É preciso ter uma conta do GitHub conectada para abrir uma sessão, e o crédito vale só para esse tipo de sessão, não para o uso comum do Claude.

O lançamento acontece um dia depois da empresa liberar o Claude Opus 5.5, seu modelo mais recente, o que também renovou os limites gratuitos de uso para assinantes.

São anúncios distintos, com regras e prazos próprios, mas que reforçam uma mesma aposta da Anthropic: tornar o Claude Code menos dependente do computador pessoal do usuário e mais parecido com uma ferramenta de trabalho que roda continuamente em segundo plano, no estilo dos agentes de inteligência artificial (IA) que empresas do setor vêm lançando ao longo do ano.

Perguntas frequentes

O que é o Claude Code na nuvem? ＋

O Claude Code na nuvem é um recurso que executa tarefas de programação em uma máquina virtual mantida pela Anthropic, em vez de depender do computador do usuário. Isso permite que o agente continue trabalhando mesmo quando o notebook é fechado ou desligado.

Quanto crédito a Anthropic liberou para usuários do Claude Code? ＋

A Anthropic liberou um crédito único de US$ 100 para assinantes do plano Pro e US$ 250 para assinantes do plano Max. A promoção é válida até 7 de outubro.

Como iniciar uma sessão na nuvem do Claude Code? ＋

Uma sessão pode ser iniciada pelo navegador em claude.ai/code, pelo aplicativo do Claude para celular, pelo aplicativo de computador escolhendo a opção de nuvem ou pelo terminal usando o comando claude --cloud seguido da tarefa desejada.

O Claude Code na nuvem continua funcionando com o computador desligado? ＋

Sim. Como a tarefa é executada em uma máquina virtual da Anthropic, o agente continua trabalhando mesmo depois que o usuário fecha ou desliga o computador.

Quais ferramentas já vêm instaladas na máquina virtual do Claude Code? ＋

Segundo a Anthropic, cada sessão roda em uma máquina virtual isolada com Ubuntu e inclui ferramentas como Python, Node, Docker e Git pré-instaladas.

O Claude Code na nuvem usa o código mais recente do computador do usuário? ＋

Não necessariamente. A máquina virtual copia o repositório do GitHub na branch publicada. Alterações que ainda estão apenas no computador local precisam ser enviadas ao GitHub antes de iniciar a sessão para que o agente trabalhe com a versão atualizada.

O crédito promocional do Claude Code afeta o limite normal do plano? ＋

Não. Segundo a Anthropic, o crédito promocional funciona como uma camada separada e é consumido antes do limite normal de uso da assinatura. Só depois que o saldo acabar o consumo volta a contar dentro das regras do plano contratado.

É preciso ter GitHub para usar as sessões na nuvem do Claude Code? ＋

Sim. É necessário conectar uma conta do GitHub para abrir uma sessão na nuvem. O crédito promocional também vale apenas para esse recurso, e não para o uso comum do Claude.

Acompanhe tudo sobre:Anthropic

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