O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa ao Palácio do Planalto com 40% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 33%. Os dados são da pesquisa Alfa Inteligência, divulgada nesta quinta-feira, 24.

O cenário reflete um recuo de Lula e um avanço de Flávio em relação ao mês de julho. O petista caiu três pontos percentuais nos últimos dois meses, enquanto o senador do PL avançou três pontos. Diferença entre os dois caiu de 14 pontos para 7 pontos.

Entre os demais nomes, o escritor Augusto Cury (AVANTE) marca 6%, seguido pelo ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, e Renan Santos (MISSÃO), que tem 3%.

O ex-governador Romeu Zema (NOVO) e outros nomes registram 1% cada. Votos brancos e nulos são 6%, e indecisos somam 5%.

A liderança do atual presidente é sustentada pela sua força na região Nordeste (56% a 24%) e entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos (45% a 27%).

Flávio Bolsonaro compensa essa diferença ao liderar entre os eleitores evangélicos, com 37%, ante 34% de Lula. O senador do PL também possui vantagem competitiva no Sul (42% a 35%) e no Sudeste (36% a 33%).

Cenários de segundo turno indicam empate técnico

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois líderes, o quadro é de empate numérico. Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro marcam 43% das intenções de voto. Nesse cenário, os votos brancos e nulos representam 7%, mesmo percentual dos eleitores que não sabem ou não responderam.

O atual presidente também empata dentro da margem de erro contra o ex-governador de Goiás. Frente a Ronaldo Caiado, Lula tem 43% contra 42% do adversário.

Contra o escritor Augusto Cury, a margem permanece apertada, com o petista marcando 42% ante 39%. Já em um confronto direto contra Romeu Zema, Lula registra 46% contra 39% do mineiro, e venceria Renan Santos por 43% a 37%.

Avaliação do governo e potencial de reeleição

A gestão do executivo federal apresenta desafios na percepção popular. A forma de administrar do presidente Lula é desaprovada por 50% dos entrevistados, enquanto 46% aprovam o governo e 4% não souberam opinar.

Sobre a continuidade no cargo, 55% consideram que Lula não merece ser reeleito, contra 43% que apoiam um novo mandato. Além disso, a pesquisa mostra que 45% dos eleitores afirmam que o Brasil está no caminho errado, frente a 37% que enxergam a rota correta.

A pesquisa Alfa Inteligência entrevistou 2.700 eleitores entre 18 e 23 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Alfa Inteligência e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02512/2026.