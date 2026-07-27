Operação Lioness, de Taylor Sheridan, tem trailer final divulgado; assista

A 3ª temporada de Operação Lioness, série criada por Taylor Sheridan, teve seu trailer final divulgado antes da estreia.

Nos novos episódios, redes ocultas, agentes estrangeiros e traições pessoais entram em rota de colisão. Joe (Zoe Saldaña) tenta conciliar sua missão com a vida familiar enquanto forças invisíveis passam a cercar seu mundo. Padrões surgem onde não deveriam existir, nomes desaparecem e caminhos são redefinidos. Sob a orientação de Kaitlyn (Nicole Kidman) e Westfield (Michael Kelly), Joe encara inimigos que agem nas sombras e se vê obrigada a enfrentar uma guerra que agora afeta todos os aspectos de sua vida.

A nova temporada estreia em 2 de agosto no Paramount+.

Do que se trata Operação Lioness

Operação Lioness (Special Ops: Lioness) é uma série de ação, suspense e espionagem criada por Taylor Sheridan para o Paramount+. A trama acompanha Joe McNamara (Zoe Saldaña), uma agente da CIA responsável por liderar o programa Lioness, que recruta mulheres para missões secretas de infiltração contra organizações terroristas.

Na primeira temporada, a jovem fuzileira Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira) é recrutada pela CIA para se aproximar da filha de um suspeito de financiar o terrorismo. Enquanto tenta manter sua identidade em segredo, ela recebe treinamento e orientação de Joe para cumprir a missão.

Ao longo da série, as operações de espionagem se misturam aos conflitos pessoais dos personagens, especialmente os desafios de Joe em conciliar a vida familiar com o trabalho de alto risco na luta contra o terrorismo.