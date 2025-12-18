Onde vai passar a luta do Jake Paul?

A luta do Youtuber e boxeador Jake Paul será transmitida ao vivo pela Netflix, nesta sexta-feira, a partir das 21h (horário de Brasília). O combate está marcado para acontecer no Kaseya Center, em Miami, nos Estados Unidos.

A luta

Jake Paul, conhecido mundialmente por sua carreira como influenciador, migrou para o boxe nos últimos anos e tem chamado a atenção por sua capacidade de atrair grandes públicos em suas lutas, construindo uma jornada que inclui vitórias sobre nomes como Mike Tyson e Julio César Chávez Jr.

Já Anthony Joshua, adversário de Jake Paul, é um dos nomes mais consagrados do boxe mundial na última década. Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, o britânico construiu uma carreira de destaque no boxe profissional ao se tornar bicampeão mundial dos pesos pesados, reunindo cinturões das principais entidades da modalidade, como WBA, IBF, WBO e IBO.

Investimento em eventos esportivos

Além de séries e filmes, a Netflix tem apostado cada vez mais em eventos esportivos ao vivo como forma de atrair novos públicos e aumentar o tempo de permanência dos usuários.

A primeira transmissão de luta ao vivo da Netflix — com Jake Paul enfrentando Mike Tyson — atraiu cerca de 108 milhões de espectadores globalmente, com um pico simultâneo de aproximadamente 65 milhões de acessos ao mesmo tempo, no momento mais intenso da transmissão. Isso fez do evento um dos mais assistidos em esportes na história do streaming até então.

Em lutas posteriores, como o confronto entre Terence Crawford e Canelo Álvarez, a plataforma também registrou números impressionantes: mais de 41 milhões de espectadores acumulados em todo o mundo ao longo do fim de semana da luta, com cerca de 36,6 milhões assistindo ao vivo.