Emily em Paris: tudo o que sabemos sobre a 5ª temporada

A 5ª temporada de Emily em Paris estreia nesta quinta-feira, 18, com todos os dez episódios disponíveis de uma vez na Netflix. Após as temporadas anteriores serem lançadas em partes ou ao longo de semanas, a plataforma optou por uma liberação simultânea desta vez, permitindo que os fãs assistam à conclusão da história em sequência.

A trama acompanha Emily Cooper (Lily Collins) em uma nova fase de sua vida profissional e pessoal, agora à frente da Agence Grateau Rome, explorando os desafios de administrar um escritório no exterior enquanto lida com relações amorosas e conflitos que surgem ao longo do caminho. O trailer e as informações oficiais divulgadas reforçam que, mesmo ambientada em Roma, o enredo também mantém laços com Paris e a vida que Emily construiu ali, mesclando cenários italianos com a estética e estilo que marcaram a série desde o início.

O elenco traz o retorno de nomes conhecidos como Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucien Laviscount (Alfie) e Eugenio Franceschini (Marcello), este último representando parte importante da nova vida amorosa de Emily. Uma ausência notável é a de Camille Razat, que não retorna para esta temporada após sua personagem ter concluído seu arco narrativo na temporada anterior.

Ao longo das temporadas, Emily em Paris se consolidou como um fenômeno de popularidade e também de crítica, conhecida pelo seu ritmo leve, foco em moda e lifestyle, e por frequentemente polarizar opiniões sobre estereótipos culturais e decisões de roteiro.

E o Gabriel?

Após o ator Lucas Bravo, intérprete de Gabriel, criticar publicamente o rumo do roteiro, surgiram especulações sobre sua participação na quinta temporada. Apesar dos rumores, o francês está confirmado nos novos episódios da série.