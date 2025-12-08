Paramount não desiste e faz oferta maior que a da Netflix pela Warner

A briga pela Warner Bros. Discovery (WBD) ainda não chegou ao fim. Apesar de a Netflix (NFLX) ter anunciado na semana passada um acordo de aquisição por US$ 27,75 por ação, nesta segunda-feira, 8, a Paramount voltou à disputa com uma oferta hostil: uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) em dinheiro de US$ 30 por ação, valor superior aos US$ 28 propostos pela rival.

Com isso, a WBD terá de submeter a nova proposta diretamente aos seus acionistas, reacendendo a disputa pelo controle de um dos maiores conglomerados de mídia do mundo.

“Nós acreditamos que nossa oferta vai criar uma Hollywood mais forte. Ela atende aos melhores interesses da comunidade criativa, dos consumidores e da indústria de salas de cinema”, disse David Ellison, CEO da Skydance Media, em comunicado. “Acreditamos que todos se beneficiarão do aumento da competição, de um gasto maior com conteúdo e de mais lançamentos nos cinemas, resultando em um número maior de filmes em cartaz por causa da transação proposta. Estamos ansiosos para trabalhar para entregar essa oportunidade com rapidez, para que todos os envolvidos possam começar a aproveitar os benefícios da empresa combinada.”

O que está em jogo?

A compra da Warner é uma mudança estratégica significativa para a Netflix, que até então se manteve focada na criação de conteúdo original e na expansão de sua base de assinantes.

Com a aquisição da WBD, a Netflix ganha acesso a um catálogo vasto e valioso, incluindo franquias de peso como Harry Potter, Game of Thrones, DC Comics, além dos títulos renomados da HBO, como The Sopranos e Succession. A Warner Bros. Studios, com suas capacidades de produção física e portfólio de conteúdo vasto, fortalece ainda mais a posição da Netflix no mercado global.

Mas o processo de venda não foi — e não será — simples. Desde outubro, a Warner estava aberta a propostas, após recusar três ofertas consecutivas da Paramount, que também estava interessada na aquisição. A Paramount acusou a WBD de favorecer a Netflix no processo de venda e de conduzir um leilão “viciado”.

Embora a Paramount tenha argumentado que sua proposta seria mais favorável aos reguladores, a Netflix se manteve firme, e ofereceu não apenas uma quantia significativa por ação, mas também uma taxa de rescisão de US$ 5 bilhões caso o acordo não seja aprovado pelos reguladores.

Os desafios regulatórios

O maior obstáculo que ainda paira sobre o acordo é a questão regulatória. A fusão entre duas das maiores plataformas de streaming do mundo — Netflix e HBO Max — pode levantar questões antitruste, especialmente em mercados como os Estados Unidos e a União Europeia.

O mercado de streaming já está altamente aquecido há anos, e a concentração de poder nas mãos de uma única empresa pode ser vista como prejudicial aos consumidores, o que atraíria a atenção das autoridades reguladoras.

A Netflix comprou a Warner. E agora, HBO Max?

As autoridades antitruste, tanto nos EUA quanto na Europa, provavelmente examinarão de perto a combinação de dois gigantes do entretenimento. A Paramount, em uma tentativa de bloquear o acordo, insistiu que a fusão entre a Netflix e a Warner representaria uma ameaça ao mercado, argumentando que tal união poderia resultar em uma monopolização do setor de streaming.

O impacto no mercado de entretenimento

Se o acordo for aprovado, a Netflix não apenas consolidaria sua liderança no mercado de streaming, mas também se tornaria uma das maiores potências da indústria de conteúdo e distribuição.

A aquisição traria para a plataforma um portfólio de propriedade intelectual que rivaliza com o de qualquer outra empresa no setor, incluindo a Disney e a Amazon. A Netflix também ganharia acesso a uma vasta infraestrutura de produção e distribuição, o que permitiria à empresa expandir ainda mais sua presença global.

A Warner, por outro lado, resolveria seus problemas financeiros, que se agravaram desde a fusão entre WarnerMedia e Discovery em 2022. A empresa perdeu quase 60% de seu valor de mercado e teve um prejuízo contábil de US$ 9,1 bilhões no ano anterior. A venda para a Netflix seria uma maneira de aliviar esses desafios financeiros e garantir a continuidade de suas operações.

A aquisição da Warner também colocaria a Netflix em uma posição mais forte no mercado de franquias e merchandising, com grandes IPs como Harry Potter e DC Comics, áreas nas quais a Netflix ainda está buscando expandir suas operações. A empresa poderia, por exemplo, explorar oportunidades de parques temáticos, merchandising e até mesmo jogos, diversificando ainda mais suas fontes de receita.

Mas a Netflix já comprou a Warner?

O processo ainda não está concluído, e há muitos passos a serem dados antes que o acordo se concretize.

A Netflix terá que navegar pelas questões regulatórias e garantir que a transação seja aprovada pelos órgãos responsáveis. Além disso, o valor da proposta e a taxa de rescisão de US$ 5 bilhões oferecem um sinal claro de que a empresa está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para concretizar a aquisição.

Para os fãs de conteúdo e para os investidores do setor de entretenimento, o acordo pode reconfigurar o mercado de forma dramática. A Netflix, ao integrar o portfólio da Warner, não apenas expandiria seu alcance, mas também fortaleceria ainda mais sua posição como líder no streaming e no desenvolvimento de franquias de entretenimento.

Ainda assim, o futuro da Warner está longe de ser decidido. A negociação continua em andamento, e a batalha por seus ativos deve marcar um novo capítulo na evolução do mercado de mídia. O que está em jogo é mais do que uma simples aquisição de estúdios e plataformas de streaming; trata-se de um movimento estratégico que pode mudar para sempre o cenário do entretenimento global.