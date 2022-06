Oitavas de final da Copa do Brasil: veja classificados, data do sorteio e premiação

Após a classificação do Goiás sobre o Red Bull Bragantino na noite de terça, 31, a Copa do Brasil 2022 conheceu os 16 clubes classificados para as oitavas de final.

Nesta fase, como determina o regulamento da competição, não há separação por grupos. Todos os 16 times ficam no mesmo pote e podem se enfrentar. Sendo assim, clássicos podem ocorrer.

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano receberá R$ 60 milhões, um aumento de R$ 4 milhões em relação à última edição. Somando as fases anteriores, o vencedor pode embolsar um total de R$ 80 milhões.