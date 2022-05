Libertadores: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

A Conmebol sorteou nesta sexta-feira, 27, os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2022. Após o encerramento da fase de grupos na última quinta-feira, os oitos jogos da próxima etapa da competição estão definidos.

Com oito grupos na primeira fase, os dois primeiros colocados avançaram para os confrontos de mata-mata. Estarão nas oitavas, seis times brasileiros, seis times argentinos, dois paraguaios, um equatoriano e um colombiano.

Para o sorteio, os times foram separados em dois potes. O pote 1 estava com todas as equipes que se classificaram na primeira posição e o pote 2 tem todas as equipes que avançaram em segundo. Nesta fase, os clubes do pote 1 enfrentam apenas times do pote 2. A Conmebol não impede que times do mesmo país se enfrentem e nem equipes que estavam no mesmo grupo.

Veja os confrontos da oitavas de final da Libertadores 2022

Athletico-PR x Libertad

Tolima x Flamengo

Vélez x River Plate

Emelec x Atlético-MG

Cerro Porteño x Palmeiras

Talleres x Cólon

Corinthians x Boca Juniors

Fortaleza x Estudiantes

Chaveamento da Libertadores 2022

Além dos jogos das oitavas foi definido o chaveamento de toda a competição. É possível vislumbrar os times que poderão se enfrentar nas quartas de final e na semifinal.

Que dia começa as oitavas de final da Libertadores

Os jogos das oitavas serão nas semanas de 29 de junho e 6 de julho. Os times brasileiros terão até sete rodadas do Brasileirão até chegar o dia de entrar em campo pelas oitavas da Libertadores.

LEIA TAMBÉM: