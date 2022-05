Sul-Americana: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

A Conmebol sorteou nesta sexta-feira, 27, os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2022. Após o encerramento da fase de grupos na última quinta-feira, os oitos jogos da próxima etapa da competição estão definidos.

Com oito grupos na primeira fase, somente o clube que terminou em primeiro lugar avançou para as oitavas. Além dos clubes que jogaram a primeira fase da Sul-Americana, oito clubes que ficaram em terceiro na fase de grupos da Libertadores entram na competição.

Estarão nesta fase, cinco times brasileiros, dois argentinos, dois chilenos, um colombiano, um boliviano, um equatoriano, um paraguaio, um peruano, um uruguaio e um venezuelano.

Para o sorteio, os times foram separados em dois potes. O pote 1 estava com todas as equipes que se classificaram na primeira posição da primeira fase da Sul-Americana e o pote 2 tem todas as equipes que vieram da Libertadores. Nesta fase, os clubes do pote 1 enfrentam apenas times do pote 2. A Conmebol não impede que times do mesmo país se enfrentem.

Veja os confrontos da oitavas de final da Copa Sul-Americana 2022

Deportivo Táchira x Santos

Nacional x Unión de Santa Fé

Universidad Católica x São Paulo

Colo-Colo x Internacional

Deportivo Cali x Melgar

The Strongest x Ceará

Olimpia x Atlético-GO

Lanús x Independiente del Valle

Chaveamento da Copa Sul-Americana 2022

Que dia começa as oitavas de final da Copa Sul-Americana

Os jogos das oitavas serão nas semanas de 29 de junho e 6 de julho

