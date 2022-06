Neymar leva pisão em treino da Seleção e vira dúvida para amistoso contra a Coreia

O atacante Neymar se machucou em treino da Seleção Brasileira na manhã desta quarta-feira, 1º, e preocupa a comissão técnica para o amistoso contra a Coreia do Sul.

A partida acontece na quinta-feira, às 8h no Estádio da Copa do Mundo, em Seul. Esse confronto será um dos poucos jogos que o Brasil terá como preparação para a Copa do Mundo do Catar.

O camisa 10 se machucou durante uma disputa com o lateral Danilo e o zagueiro Léo Ortiz, em treino entre reservas e titulares. Neymar reclamou de dores no pé direito após pisão e foi atendido pela equipe médica. Ele saiu mancando e não voltou para treino. No seu perfil do Instagram, o jogador do PSG publicou uma foto do pé machucado.

Depois do treino, o medico da seleção, Rodrigo Lasmar, explicou que a lesão não tem ligação com qualquer problema anterior que Neymar já teve no pé direito. "No momento estamos fazendo avaliação clínica, como incha rápido, estamos aguardando evolução. Ele será reavaliado, se for necessário, faremos exame de imagem. Tratar com gelo, para diminuir o inchaço, medicamente, mas o que estava causando desconforto era principalmente a chuteira", disse Lasmar. Em 2018 e 2019, o atacante lesionou o quinto metatarso do mesmo pé. Essa possível lesão foi em outra região.

Caso o camisa 10 não tenha do condições de entrar em campo, Tite deve utilizar Vinicius Júnior, herói do título da Champions do Real Madrid no último sábado, ou Philippe Coutinho.