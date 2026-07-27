'O Diabo Veste Prada 2' chega ao streaming nesta semana; veja onde assistir

'O Diabo Veste Prada 2': fenômeno de 2026 ganha estreia no Disney+ e marca o reencontro de Miranda Priestly e Andy Sachs
Freelancer
Publicado em 27 de julho de 2026 às 18h35.
Depois de uma passagem de destaque pelos cinemas, "O Diabo Veste Prada 2" chega ao streaming nesta semana e permite que o público reveja um dos encontros mais aguardados do cinema recente sem sair de casa.
A sequência estreia no Disney+ na próxima quarta-feira, 29 de julho. O lançamento faz parte da estratégia da Disney de levar um de seus maiores sucessos de 2026 para a plataforma poucos meses após a estreia nos cinemas.
Quase duas décadas após o filme original, Andy Sachs (Anne Hathaway) retorna ao universo da revista Runway como editora de reportagens especiais.
O reencontro com Miranda Priestly (Meryl Streep) acontece em um momento de transformação para o mercado editorial, enquanto a poderosa editora busca manter sua influência em um cenário cada vez mais competitivo.
Além de Streep e Hathaway, o elenco reúne Emily Blunt e Stanley Tucci, que retomam seus papéis clássicos. A direção continua nas mãos de David Frankel, com roteiro de Aline Brosh McKenna, repetindo a equipe criativa responsável pelo longa de 2006.
A sequência se consolidou como um dos maiores fenômenos de bilheteria de 2026. O longa ultrapassou a marca de US$ 690 milhões arrecadados mundialmente, enquanto a franquia superou US$ 1 bilhão em bilheteria global, reforçando a força da história criada por Lauren Weisberger.
Confira as maiores bilheterias de 2026: