'O Diabo Veste Prada 2' chega ao streaming nesta semana; veja onde assistir

Depois de uma passagem de destaque pelos cinemas, "O Diabo Veste Prada 2" chega ao streaming nesta semana e permite que o público reveja um dos encontros mais aguardados do cinema recente sem sair de casa.

Quando e onde assistir?

A sequência estreia no Disney+ na próxima quarta-feira, 29 de julho. O lançamento faz parte da estratégia da Disney de levar um de seus maiores sucessos de 2026 para a plataforma poucos meses após a estreia nos cinemas.

Qual é a história de 'O Diabo Veste Prada 2'?

Quase duas décadas após o filme original, Andy Sachs (Anne Hathaway) retorna ao universo da revista Runway como editora de reportagens especiais.

O reencontro com Miranda Priestly (Meryl Streep) acontece em um momento de transformação para o mercado editorial, enquanto a poderosa editora busca manter sua influência em um cenário cada vez mais competitivo.

Além de Streep e Hathaway, o elenco reúne Emily Blunt e Stanley Tucci, que retomam seus papéis clássicos. A direção continua nas mãos de David Frankel, com roteiro de Aline Brosh McKenna, repetindo a equipe criativa responsável pelo longa de 2006.

Um dos maiores sucessos do ano

A sequência se consolidou como um dos maiores fenômenos de bilheteria de 2026. O longa ultrapassou a marca de US$ 690 milhões arrecadados mundialmente, enquanto a franquia superou US$ 1 bilhão em bilheteria global, reforçando a força da história criada por Lauren Weisberger.

Confira as maiores bilheterias de 2026:

"Toy Story 5" — US$ 1,022 bilhão "Super Mario Galaxy: O Filme" — US$ 1,011 bilhão "Michael" — US$ 1,010 bilhão "O Diabo Veste Prada 2" — US$ 690,3 milhões " Devoradores de Estrelas" — US$ 684,1 milhões "Pegasus 3" — US$ 656,5 milhões "A Odisseia" — US$ 639,6 milhões "Obsession" — US$ 458,4 milhões "Minions & Monstros" — US$ 411,9 milhões "Backrooms" — US$ 389,7 milhões

Veja o trailer do filme: