Pussycat Dolls anuncia 1º show no Brasil; veja data, ingressos e pré-venda

As Pussycat Dolls anunciaram nesta terça-feira, 4, que farão seu primeiro show no Brasil. A apresentação acontece no dia 30 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo, como parte da turnê "PCD Forever Tour", que celebra os 20 anos do álbum "PCD" (2005), responsável por transformar o grupo em um dos maiores fenômenos do pop dos anos 2000.

Além de marcar a estreia da banda no país, o show faz parte de uma série de apresentações internacionais que revisitam os maiores sucessos da carreira, incluindo músicas como "Don't Cha", "Buttons", "Stickwitu", "When I Grow Up", "Beep" e "I Hate This Part".

Os ingressos terão pré-venda exclusiva para clientes Itaú a partir desta terça-feira, 5 de agosto. A venda geral começa na quinta-feira, 7, pelo site da Eventim. Os valores variam entre R$ 295 (meia-entrada) e R$ 1.180 (inteira), de acordo com o setor escolhido.

Quando será o show das Pussycat Dolls no Brasil?

A apresentação está marcada para o dia 30 de outubro de 2026, no Nubank Parque, em São Paulo. Os portões devem ser abertos no fim da tarde, com horário detalhado a ser divulgado pela organização mais próximo da data.

O anúncio coloca o Brasil pela primeira vez na rota oficial das Pussycat Dolls. Apesar da enorme popularidade do grupo no país desde os anos 2000, a formação nunca havia realizado uma apresentação em território brasileiro.

Como comprar os ingressos?

A pré-venda exclusiva para clientes Itaú começa no dia 5 de agosto, com benefício para cartões elegíveis. Já a venda para o público em geral será aberta em 7 de agosto, pelo site da Eventim e, conforme disponibilidade, na bilheteria oficial.

Os preços partem de R$ 295 na meia-entrada e chegam a R$ 1.180 na inteira para os setores premium. A organização também disponibilizará opções de ingresso com pacote VIP.

Quem estará na formação da turnê?

A "PCD Forever Tour" contará com Nicole Scherzinger, principal voz do grupo, além de Ashley Roberts e Kimberly Wyatt. O trio lidera a nova fase da banda, que volta aos palcos para celebrar duas décadas de carreira.

Criadas originalmente como um grupo burlesco em Los Angeles, as Pussycat Dolls ganharam projeção mundial após a transformação em grupo musical. O álbum "PCD" (2005) vendeu milhões de cópias e colocou a banda entre os maiores nomes do pop da década.

Quais são os maiores sucessos das Pussycat Dolls?

O repertório da turnê reúne os principais hits da carreira. Entre eles estão "Don't Cha", parceria com Busta Rhymes que liderou paradas em diversos países, "Buttons", "Stickwitu", indicada ao Grammy, "Beep", com will.i.am, além de "When I Grow Up" e "I Hate This Part", do álbum "Doll Domination" (2008).

Ao longo da carreira, o grupo vendeu milhões de discos em todo o mundo e consolidou Nicole Scherzinger como uma das principais artistas pop da geração. Após anos de hiato, a nova turnê marca o reencontro da banda com o público e inclui, pela primeira vez, uma apresentação no Brasil.