'Wicked': filme com Ariana Grande e Cynthia Erivo chega à Netflix nesta semana

Quem estava esperando para assistir ao filme "Wicked" no streaming já pode marcar a data no calendário. A primeira parte de "Wicked" estreia no catálogo da Netflix nesta sexta-feira, 21 de agosto.

O filme aparece entre os principais lançamentos da plataforma no mês, ao lado de títulos como "Um Sonho de Liberdade" e os cinco primeiros filmes da franquia "Missão: Impossível".

Qual é a história de 'Wicked'?

A trama acompanha Elphaba, jovem que nasceu com a pele verde e enfrenta dificuldades para se encaixar na sociedade de Oz. Ao ingressar na Universidade de Shiz, ela conhece Glinda, uma estudante popular e ambiciosa.

As duas começam como colegas de quarto e desenvolvem uma amizade que muda a trajetória de ambas. A relação ganha novos contornos quando elas entram em contato com o Mágico de Oz e passam a enxergar de outra maneira o poder e os conflitos do reino.

A história funciona como um prelúdio de "O Mágico de Oz", apresentando uma nova perspectiva para personagens que ficaram conhecidos na história clássica.

Ariana Grande e Cynthia Erivo são as protagonistas

Cynthia Erivo interpreta Elphaba, enquanto Ariana Grande vive Glinda. O elenco também conta com Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh e Ethan Slater.

A produção é dirigida por Jon M. Chu e adapta o primeiro ato do musical de sucesso, que tem uma segunda parte intitulada "Wicked: Parte II".

Lançado nos cinemas em novembro de 2024, "Wicked" arrecadou US$ 763,9 milhões em todo o mundo. Desse total, US$ 475 milhões vieram dos Estados Unidos e Canadá, enquanto outros US$ 289 milhões foram registrados nos mercados internacionais.

O resultado colocou o longa entre as maiores bilheterias de 2024. Naquele ano, "Wicked" terminou na 5ª posição do ranking mundial, atrás de "Divertida Mente 2", "Deadpool & Wolverine", "Moana 2" e "Meu Malvado Favorito 4".

No Brasil, "Wicked" arrecadou aproximadamente US$ 4,5 milhões durante sua passagem pelos cinemas. O país registrou US$ 1,34 milhão apenas no fim de semana de estreia. Os dados são do Box Office Mojo.

O filme também está disponível no catálogo do Amazon Prime Video.

Confira o trailer de 'Wicked'