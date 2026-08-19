'Wicked': filme com Ariana Grande e Cynthia Erivo chega à Netflix nesta semana

'Wicked': primeiro filme da adaptação do musical da Broadway ganha nova casa no streaming após passagem pelos cinemas (Divulgação/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13h15.
Quem estava esperando para assistir ao filme "Wicked" no streaming já pode marcar a data no calendário. A primeira parte de "Wicked" estreia no catálogo da Netflix nesta sexta-feira, 21 de agosto.
O filme aparece entre os principais lançamentos da plataforma no mês, ao lado de títulos como "Um Sonho de Liberdade" e os cinco primeiros filmes da franquia "Missão: Impossível".
A trama acompanha Elphaba, jovem que nasceu com a pele verde e enfrenta dificuldades para se encaixar na sociedade de Oz. Ao ingressar na Universidade de Shiz, ela conhece Glinda, uma estudante popular e ambiciosa.
As duas começam como colegas de quarto e desenvolvem uma amizade que muda a trajetória de ambas. A relação ganha novos contornos quando elas entram em contato com o Mágico de Oz e passam a enxergar de outra maneira o poder e os conflitos do reino.
A história funciona como um prelúdio de "O Mágico de Oz", apresentando uma nova perspectiva para personagens que ficaram conhecidos na história clássica.
Cynthia Erivo interpreta Elphaba, enquanto Ariana Grande vive Glinda. O elenco também conta com Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh e Ethan Slater.
A produção é dirigida por Jon M. Chu e adapta o primeiro ato do musical de sucesso, que tem uma segunda parte intitulada "Wicked: Parte II".
Lançado nos cinemas em novembro de 2024, "Wicked" arrecadou US$ 763,9 milhões em todo o mundo. Desse total, US$ 475 milhões vieram dos Estados Unidos e Canadá, enquanto outros US$ 289 milhões foram registrados nos mercados internacionais.
O resultado colocou o longa entre as maiores bilheterias de 2024. Naquele ano, "Wicked" terminou na 5ª posição do ranking mundial, atrás de "Divertida Mente 2", "Deadpool & Wolverine", "Moana 2" e "Meu Malvado Favorito 4".
No Brasil, "Wicked" arrecadou aproximadamente US$ 4,5 milhões durante sua passagem pelos cinemas. O país registrou US$ 1,34 milhão apenas no fim de semana de estreia. Os dados são do Box Office Mojo.
O filme também está disponível no catálogo do Amazon Prime Video.