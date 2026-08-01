Lançamentos da Netflix em agosto de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de agosto chega com uma variedade de estreias na Netflix. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de filmes clássicos e premiados.
Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a quinta temporada do fenômeno teen Outer Banks, os episódios finais da adaptação de Cem Anos de Solidão, além da chegada das quatro temporadas do drama histórico The Tudors.
Já para os filmes, a chegada do aguardado musical Wicked e o derivado nacional Nando entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia são grandes destaques. Para os amantes do cinema, o clássico vencedor do Oscar Um Sonho de Liberdade, o aclamado nacional Carandiru e a maratona da franquia Missão: Impossível também garantem o entretenimento.
Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em agosto de 2026:
Séries que entram na Netflix em agosto
- The Tudors (Temporadas 1 a 4) | 04/08/2026
- Cem Anos de Solidão: Parte Dois | 05/08/2026
- Um Grude de Amor | 07/08/2026
- Que Fria! | 18/08/2026
- Fatmagül: A Força do Amor | 19/08/2026
- Fatmagül: A Força do Amor: Temporada 2 | 19/08/2026
- Outer Banks: Temporada 5 | 20/08/2026
- Sua Mãe Te Conhece? | 26/08/2026
- Cem Anos de Solidão: Episódio Final | 26/08/2026
- Quatro Mãos, Duas Sonatas | 29/08/2026
- O Rato | Em breve
Filmes que entram na Netflix em agosto
- Carandiru | 06/08/2026
- Free Willy | 07/08/2026
- Super 8 | 07/08/2026
- Tudo que uma Garota Quer | 07/08/2026
- A Última Casa | 07/08/2026
- Robin Hood | 08/08/2026
- A Heroína da Fita | 08/08/2026
- Nando entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia | 12/08/2026
- As Crônicas de Spiderwick | 14/08/2026
- A.I. - Inteligência Artificial | 14/08/2026
- A Nova Cinderela | 14/08/2026
- Sucker Punch - Mundo Surreal | 14/08/2026
- Não Deseje Boa Sorte | 14/08/2026
- Quinze Dias | 19/08/2026
- Gran Turismo: De Jogador a Corredor | 20/08/2026
- Wicked | 21/08/2026
- Um Sonho de Liberdade | 21/08/2026
- Missão: Impossível | 21/08/2026
- Missão: Impossível 2 | 21/08/2026
- Missão: Impossível 3 | 21/08/2026
- Missão: Impossível - Protocolo Fantasma | 21/08/2026
- Missão: Impossível - Efeito Fallout | 21/08/2026
- O Homem que Sussurra | 28/08/2026
- Ma | 30/08/2026
Conteúdo infantil e família
- A Fantástica Fábrica de Chocolate | 07/08/2026
- Shrek | 27/08/2026
- Shrek 2 | 27/08/2026
- Shrek Terceiro | 27/08/2026
- Shrek para Sempre – O Capítulo Final | 27/08/2026
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1/20
Round 6
(Round6netflix)
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2/20
Stranger Things
(StrangerThings1)
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3/20
Dark
(Dark1)
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4/20
Ozark
(Ozark)
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5/20
House of Cards
(HouseofCards)
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6/20
The Crown
(TheCrown3)
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7/20
Annie With an E
(AnnieWithanE)
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8/20
Sex Education
(SexEducation)
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9/20
O Gambito da Rainha
(OGambitodaRainha)
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10/20
(Bebê Rena)
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11/20
Orange Is The New Black
(OrangeIsTheNewBlack)
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12/20
(Black Mirror 6ª temporada)
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13/20
Mind Hunter
(MindHunter)
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14/20
Eu Nunca
(EuNunca)
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15/20
'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix
(BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))
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16/20
A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX
(bridgerton-rainha)
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17/20
The Umbrella Academy
(TheUmbrellaAcademy)
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18/20
Lupin
(LuPin)
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19/20
One Piece
(OnePiece)
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20/20
Master of None
(MasterofNone)