O quinto episódio da segunda temporada de "Dexter: Ressurreição" chega ao streaming nesta sexta-feira, 27 de novembro.

No capítulo anterior, Dexter enfrentou uma decepção na relação com Charley, enquanto Harrison ganhou a oportunidade de assumir novas responsabilidades na polícia de Nova York.

Relembre o 4º episódio de 'Dexter: Ressurreição'

[Alerta de spoilers]

No capítulo, Dexter começa a questionar os próprios princípios ao avaliar um possível alvo. Paralelamente, Harrison recebe uma oportunidade de mostrar suas habilidades em campo.

Um dos principais acontecimentos envolve Charley. Depois de construir uma relação de proximidade com a personagem, Dexter acredita que a parceria entre os dois ultrapassou os limites profissionais. As mensagens trocadas tinham um tom de flerte, com apelidos carinhosos usados para disfarçar as conversas sobre os planos de eliminar criminosos.

A percepção do protagonista muda quando Charley aparece com as malas prontas e revela que está de partida. Dexter fica surpreso com a decisão e passa a questionar se a conexão emocional que acreditava existir entre os dois era recíproca ou apenas uma estratégia para fazê-lo baixar a guarda.

O afastamento abala a confiança do personagem em seus novos vínculos pessoais. Embora ainda valorize a possibilidade de estabelecer conexões humanas, ele passa a ter motivos para desconfiar de futuras aproximações.

O episódio também prepara novos desdobramentos para a história. Um personagem conhecido do passado de Dexter reaparece e coloca suas convicções à prova. Enquanto isso, Harrison assume mais responsabilidades no Departamento de Polícia de Nova York, e a investigação sobre o Assassino dos Cinco Distritos ganha intensidade.

Onde assistir 'Dexter: Ressurreição'?

As duas temporadas de "Dexter: Ressurreição" estão disponíveis no Paramount+.

Que horas estreia o episódio?

O quinto episódio do segundo ano será lançado na plataforma na sexta-feira, 27 de novembro, às 5h (horário de Brasília).

Qual a história de 'Dexter: Ressurreição'?

Com data de estreia para 30 de outubro, a nova temporada acompanha Dexter Morgan, interpretado por Michael C. Hall, dividido entre dois assassinos: um deles é conhecido há décadas e tem uma longa trajetória de mortes; o outro é um criminoso jovem e recém-chegado que passa a aterrorizar Nova York de uma forma inédita.

Além de lidar com os dois assassinos, Dexter enfrentará uma inesperada crise de meia-idade. Enquanto isso, seu filho, Harrison (Jack Alcott), continua em sua própria busca por justiça. Pai e filho terão de enfrentar o que é descrito como o capítulo mais sombrio de suas vidas.

A produção é comandada pelo showrunner e produtor executivo Clyde Phillips. Michael C. Hall retorna ao papel principal ao lado de Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e James Remar.

Para a segunda temporada, Dan Stevens, Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson e Brian Cox entram no elenco regular. Krysten Ritter retorna em participação especial, enquanto Gabriel Luna participa como convidado.

Produzida pela Paramount Television Studios e pela Counterpart Studios, a série tem produção executiva de Clyde Phillips, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez e Lilly Burns, entre outros.

As séries “Dexter”, “Dexter: Ressurreição”, “Dexter: Pecado Original” e “Dexter: New Blood” estão disponíveis no Paramount+.

Assista ao teaser: