'Outer Banks' terá série prelúdio sobre origem de Pogues e Kooks na Netflix

'Outer Banks': Prelúdio acompanhará a geração dos pais dos personagens conhecidos e apresentará novos nomes ao universo da série (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14h34.
A história de "Outer Banks" vai continuar na Netflix mesmo depois do fim da série principal. A plataforma está desenvolvendo uma produção prelúdio ambientada décadas antes dos acontecimentos acompanhados pelos Pogues na Ilha Kildare.
Segundo informações do Deadline, a nova série será ambientada 20 anos antes dos eventos de "Outer Banks".
O projeto terá como foco a origem da divisão social que marcou Kildare. A trama vai mostrar como surgiu a rivalidade entre os Pogues, moradores da classe trabalhadora, e os Kooks, grupo formado pela elite rica da ilha.
A ideia também é acompanhar a geração dos pais de personagens já conhecidos pelo público, além de introduzir novos personagens ao universo da franquia.
Jonas Pate já havia mencionado a ideia em entrevistas ao Port City Daily realizadas em 2023 e 2024. Ainda segundo o Deadline, embora o projeto já estivesse nos planos da equipe há alguns anos, o prequel só avançou recentemente para o desenvolvimento formal na Netflix. Com o encerramento da série principal após cinco temporadas, Pate e os demais criadores puderam se dedicar ao desenvolvimento da produção derivada.
O projeto está sendo desenvolvido sob o título "Kildare", em referência à ilha onde se passa a história principal.
Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke, criadores de "Outer Banks", estão envolvidos no desenvolvimento da nova produção. Segundo Pate, a equipe já trabalha no roteiro em parceria com a Netflix. A série ainda está em fase inicial de desenvolvimento e não tem previsão de estreia.
A chegada do prelúdio acontece na semana de lançamento da quinta temporada de "Outer Banks", que será a última da série original. Os episódios finais chegam à Netflix nesta quinta-feira, 20 de agosto.
A temporada final parte dos acontecimentos da quarta temporada, que terminou com a morte de JJ, interpretado por Rudy Pankow, pelas mãos de seu pai biológico, Chandler Groff. A tragédia coloca John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo em uma jornada de vingança.