'Outer Banks' terá série prelúdio sobre origem de Pogues e Kooks na Netflix

A história de "Outer Banks" vai continuar na Netflix mesmo depois do fim da série principal. A plataforma está desenvolvendo uma produção prelúdio ambientada décadas antes dos acontecimentos acompanhados pelos Pogues na Ilha Kildare.

Prelúdio se passará 20 anos antes

Segundo informações do Deadline, a nova série será ambientada 20 anos antes dos eventos de "Outer Banks".

O projeto terá como foco a origem da divisão social que marcou Kildare. A trama vai mostrar como surgiu a rivalidade entre os Pogues, moradores da classe trabalhadora, e os Kooks, grupo formado pela elite rica da ilha.

A ideia também é acompanhar a geração dos pais de personagens já conhecidos pelo público, além de introduzir novos personagens ao universo da franquia.

Jonas Pate já havia mencionado a ideia em entrevistas ao Port City Daily realizadas em 2023 e 2024. Ainda segundo o Deadline, embora o projeto já estivesse nos planos da equipe há alguns anos, o prequel só avançou recentemente para o desenvolvimento formal na Netflix. Com o encerramento da série principal após cinco temporadas, Pate e os demais criadores puderam se dedicar ao desenvolvimento da produção derivada.

'Kildare' é o título provisório

O projeto está sendo desenvolvido sob o título "Kildare", em referência à ilha onde se passa a história principal.

Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke, criadores de "Outer Banks", estão envolvidos no desenvolvimento da nova produção. Segundo Pate, a equipe já trabalha no roteiro em parceria com a Netflix. A série ainda está em fase inicial de desenvolvimento e não tem previsão de estreia.

O que acontece com 'Outer Banks'?

A chegada do prelúdio acontece na semana de lançamento da quinta temporada de "Outer Banks", que será a última da série original. Os episódios finais chegam à Netflix nesta quinta-feira, 20 de agosto.

A temporada final parte dos acontecimentos da quarta temporada, que terminou com a morte de JJ, interpretado por Rudy Pankow, pelas mãos de seu pai biológico, Chandler Groff. A tragédia coloca John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo em uma jornada de vingança.

Assista ao trailer de 'Outer Banks 5'