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'Mickey 17', com Robert Pattinson, chega à Netflix nesta semana

Ficção científica estrelada por Robert Pattinson mistura humor, crítica social e uma história de clones em um planeta distante

'Mickey 17': longa dirigido por Bong Joon-ho chega à Netflix no próximo domingo (Divulgação)

'Mickey 17': longa dirigido por Bong Joon-ho chega à Netflix no próximo domingo (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14h35.

Última atualização em 19 de agosto de 2026 às 20h46.

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O filme "Mickey 17", dirigido por Bong Joon-ho e estrelado por Robert Pattinson, chegará ao catálogo da Netflix no próximo domingo, 23 de agosto.

Sobre o que é o filme?

O filme acompanha Mickey Barnes, um trabalhador enviado para uma missão de colonização no planeta gelado Niflheim.

Mickey exerce a função de "Descartável", um funcionário enviado para realizar tarefas perigosas. Quando seu corpo morre, uma nova versão é regenerada com a maior parte de suas memórias preservada.

O problema começa quando Mickey sobrevive a uma missão e encontra uma nova versão de si mesmo. A partir daí, os dois precisam lidar com a própria existência e com as regras da missão espacial.

Lançado em março de 2025, "Mickey 17" recebeu avaliação de 6,7 no IMDb e 77% no Rotten Tomatoes. Nos cinemas, o longa arrecadou cerca de US$ 133,5 milhões em todo o mundo, sendo US$ 46,1 milhões nos Estados Unidos e Canadá e US$ 87,4 milhões nos demais mercados. 

No Brasil, a produção acumulou aproximadamente US$ 1,6 milhão durante sua passagem pelos cinemas. Os dados são do Box Office Mojo.

Elenco de 'Mickey 17'

Além de Robert Pattinson, o elenco reúne Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo. A direção e o roteiro são de Bong Joon-ho, cineasta sul-coreano vencedor do Oscar por "Parasita".

O longa combina ficção científica, comédia e aventura, enquanto aborda temas como identidade, exploração do trabalho e relações de poder em uma sociedade futurista.

O filme também está disponível no catálogo da HBO Max.

Veja o trailer de 'Mickey 17'

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