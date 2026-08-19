'Mickey 17', com Robert Pattinson, chega à Netflix nesta semana

O filme "Mickey 17", dirigido por Bong Joon-ho e estrelado por Robert Pattinson, chegará ao catálogo da Netflix no próximo domingo, 23 de agosto.

Sobre o que é o filme?

O filme acompanha Mickey Barnes, um trabalhador enviado para uma missão de colonização no planeta gelado Niflheim.

Mickey exerce a função de "Descartável", um funcionário enviado para realizar tarefas perigosas. Quando seu corpo morre, uma nova versão é regenerada com a maior parte de suas memórias preservada.

O problema começa quando Mickey sobrevive a uma missão e encontra uma nova versão de si mesmo. A partir daí, os dois precisam lidar com a própria existência e com as regras da missão espacial.

Lançado em março de 2025, "Mickey 17" recebeu avaliação de 6,7 no IMDb e 77% no Rotten Tomatoes. Nos cinemas, o longa arrecadou cerca de US$ 133,5 milhões em todo o mundo, sendo US$ 46,1 milhões nos Estados Unidos e Canadá e US$ 87,4 milhões nos demais mercados.

No Brasil, a produção acumulou aproximadamente US$ 1,6 milhão durante sua passagem pelos cinemas. Os dados são do Box Office Mojo.

Elenco de 'Mickey 17'

Além de Robert Pattinson, o elenco reúne Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo. A direção e o roteiro são de Bong Joon-ho, cineasta sul-coreano vencedor do Oscar por "Parasita".

O longa combina ficção científica, comédia e aventura, enquanto aborda temas como identidade, exploração do trabalho e relações de poder em uma sociedade futurista.

O filme também está disponível no catálogo da HBO Max.

Veja o trailer de 'Mickey 17'