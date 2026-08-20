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O que está em alta na Netflix? 'A Onda' é o filme mais visto da plataforma no Brasil

Levantamento da plataforma mostra uma disputa entre novidades e filmes clássicos já conhecidos pelo público

Netflix: ranking reúne lançamentos recentes, clássicos e produções que voltaram a chamar a atenção do público brasileiro (Divulgação/Netflix)

Netflix: ranking reúne lançamentos recentes, clássicos e produções que voltaram a chamar a atenção do público brasileiro (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12h15.

Última atualização em 20 de agosto de 2026 às 18h39.

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A Netflix tem um novo filme no topo do ranking brasileiro. Nesta quinta-feira, 20, o filme mais assistido da plataforma de streaming é "A Onda", produção norueguesa de 2015 dirigida por Roar Uthaug.

A trama acompanha o geólogo Kristian Eikjord, interpretado por Kristoffer Joner, que identifica sinais de instabilidade em uma montanha próxima a um fiorde da Noruega. Quando um enorme deslizamento de rochas provoca um tsunami com uma onda de aproximadamente 76 metros, ele tem apenas dez minutos para alertar a população e tentar salvar o maior número possível de pessoas.

Em meio ao desastre, Kristian também precisa encontrar e proteger a própria família, vivida por Ane Dahl Torp e Jonas Hoff Oftebro. Embora os personagens e os acontecimentos centrais sejam fictícios, o filme foi inspirado em um fenômeno real ocorrido na Noruega.

'Nando entre Mundos' no topo

Entre os dias 10 e 16 de agosto, era o filme nacional "Nando entre Mundos" que ocupava a primeira posição entre os mais assistidos na plataforma. Nesta quinta-feira, o longa, que estreou no dia 12 de agosto, ocupa a segunda colocação, seguido pelo musical americano "Não Deseje Boa Sorte".

Em quarto lugar aparece o suspense "A Última Casa", estrelado por Wagner Moura e Greta Lee.

Na quinta posição, está o brasileiro "Quinze Dias", que chegou à Netflix na última quarta-feira, 19, após passagem pelos cinemas. A adaptação do best-seller de Vitor Martins é estrelada por Miguel Lallo e Diego Lira, que interpretam Felipe e Caio, respectivamente. 

Nostalgia ganha espaço no top 10

A segunda metade da lista reúne alguns títulos conhecidos do público. O filme de 2004 "A Nova Cinderela", estrelado por Hilary Duff, aparece em sexto lugar, seguido por "A Fantástica Fábrica de Chocolate", de 2005, na sétima posição.

Veja o Top 10 da Netflix no Brasil

  1. "A Onda"
  2. "Nando entre Mundos"
  3. "Não Deseje Boa Sorte"
  4. "A Última Casa"
  5. "Quinze Dias"
  6. "A Nova Cinderela"
  7. "A Fantástica Fábrica de Chocolate"
  8. "Meu Melhor Amigo, Sua Namorada e Eu"
  9. "Apocalipse"
  10. "Meu Malvado Favorito 4"
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