O que está em alta na Netflix? 'A Onda' é o filme mais visto da plataforma no Brasil

A Netflix tem um novo filme no topo do ranking brasileiro. Nesta quinta-feira, 20, o filme mais assistido da plataforma de streaming é "A Onda", produção norueguesa de 2015 dirigida por Roar Uthaug.

A trama acompanha o geólogo Kristian Eikjord, interpretado por Kristoffer Joner, que identifica sinais de instabilidade em uma montanha próxima a um fiorde da Noruega. Quando um enorme deslizamento de rochas provoca um tsunami com uma onda de aproximadamente 76 metros, ele tem apenas dez minutos para alertar a população e tentar salvar o maior número possível de pessoas.

Em meio ao desastre, Kristian também precisa encontrar e proteger a própria família, vivida por Ane Dahl Torp e Jonas Hoff Oftebro. Embora os personagens e os acontecimentos centrais sejam fictícios, o filme foi inspirado em um fenômeno real ocorrido na Noruega.

'Nando entre Mundos' no topo

Entre os dias 10 e 16 de agosto, era o filme nacional "Nando entre Mundos" que ocupava a primeira posição entre os mais assistidos na plataforma. Nesta quinta-feira, o longa, que estreou no dia 12 de agosto, ocupa a segunda colocação, seguido pelo musical americano "Não Deseje Boa Sorte".

Em quarto lugar aparece o suspense "A Última Casa", estrelado por Wagner Moura e Greta Lee.

Na quinta posição, está o brasileiro "Quinze Dias", que chegou à Netflix na última quarta-feira, 19, após passagem pelos cinemas. A adaptação do best-seller de Vitor Martins é estrelada por Miguel Lallo e Diego Lira, que interpretam Felipe e Caio, respectivamente.

Nostalgia ganha espaço no top 10

A segunda metade da lista reúne alguns títulos conhecidos do público. O filme de 2004 "A Nova Cinderela", estrelado por Hilary Duff, aparece em sexto lugar, seguido por "A Fantástica Fábrica de Chocolate", de 2005, na sétima posição.

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