Andy Taylor, guitarrista do Duran Duran, morreu aos 65 anos na segunda-feira, 23, vítima de câncer de próstata. A morte do músico só foi confirmada nesta quarta-feira, 25.

A esposa do músico, Tracey, publicou uma homenagem em nome da família. "Para o mundo, Andy era um guitarrista brilhante, mas, para nós, ele era o marido mais maravilhoso, um pai amoroso e o avô mais orgulhoso", disse.

O Duran Duran também lamentou a morte do guitarrista. Em comunicado, a banda ressaltou sua participação nos primeiros anos do grupo e sua contribuição para as músicas que levaram o conjunto ao sucesso internacional.

"Andy estava presente desde o início da nossa história. Desde o momento em que chegou a Birmingham vindo do Nordeste com uma guitarra e uma crença inabalável no que poderíamos nos tornar, ele trouxe uma energia e uma atitude inesquecíveis à nossa música. Seu jeito de tocar impulsionou as canções que nos levaram ao redor do mundo, e com um humor seco que só se comparava à sua visão de vida maravilhosamente pragmática e objetiva, ele nos manteve com os pés no chão e deu à banda a sua essência durante os extraordinários anos que se seguiram", disse.

Em novembro de 2022, Taylor não participou da cerimônia de inclusão do Duran Duran no Hall da Fama do Rock and Roll. Na ocasião, ele revelou que seu estado de saúde havia piorado após um tratamento para prolongar sua vida.

Trajetória no Duran Duran

Taylor entrou para o Duran Duran em 1980, depois de responder a um anúncio publicado no jornal britânico Melody Maker, que procurava um guitarrista. Após uma audição, passou a integrar a formação que ajudaria a consolidar o sucesso da banda nos anos seguintes.

O grupo ganhou projeção internacional na década de 1980, com músicas como "Girls on Film" e "Hungry Like the Wolf". Na época, também ficou associado ao movimento New Romantic, conhecido pela estética extravagante e pela mistura de referências da música pop e do rock.

O guitarrista deixou a banda em 1986, mas voltou anos depois para uma reunião da formação original. Com o retorno, participou da turnê mundial e do álbum "Astronaut", lançado em 2004. Em 2006, saiu novamente do grupo.

Andy Taylor nasceu em 16 de fevereiro de 1961, em Tynemouth, na Inglaterra. Ele deixa a mulher, Tracey, e os filhos Andrew, Isabelle, Bethany e Georgina.