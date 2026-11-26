Em meio às aberturas de capital (IPO, na sigla em inglês) e alertas sobre a possibilidade de a inteligência artificial (IA) ultrapassar a inteligência humana, uma disputa entre seus criadores envolve quem deveria tomar as decisões em um futuro onde as máquinas ultrapassam as pessoas.

Enquanto executivos do setor contestam a ideia de transferir parte da autoridade a sistemas superinteligentes, segundo o Axios, outros acham que a superinteligência é algo inevitável no panorama futuro.

Dario Amodei, CEO da Anthropic, negou nesta quarta-feira, 25, que defenda entregar o poder de decisão política a sistemas de inteligência artificial (IA). Em publicação no X, o executivo afirmou que a tecnologia deve ser governada por processos democráticos e distinguiu a automação de tarefas da transferência de autoridade sobre a sociedade.

A manifestação veio após o Axios relatar que a ideia de delegar parte do poder de decisão a sistemas mais capazes encontra apoio entre alguns funcionários da dona do Claude. Uma porta-voz da Anthropic disse ao site que Amodei defende o controle humano e que o modelo é treinado para não enfraquecer a supervisão.

A divisão aparece até dentro dos laboratórios. Em setembro, o pesquisador Jacob Coxon deixou a Anthropic e a indústria de IA afirmando que as empresas correm rumo a uma superinteligência capaz de se autoaperfeiçoar.

Pouco depois, Evan Hubinger, líder de testes de alinhamento do Claude, estimou em mais de 10% a chance de uma catástrofe na próxima década.

Do outro lado, Sam Altman disse a funcionários que a OpenAI está aberta a desacelerar o desenvolvimento de modelos de fronteira, segundo a Bloomberg.

No Brasil, o pesquisador Fabro Steibel, do ITS Rio, avalia que a superinteligência ainda é ficção.

Automatizar tarefas não é entregar o governo à IA, diz Amodei

“Não acredito que devamos ‘entregar o livre-arbítrio humano’ a sistemas de IA”, escreveu Amodei, em tradução livre. Para ele, nem a promessa de decisões mais eficientes ou seguras justifica abrir mão da legitimidade democrática ou da autonomia das pessoas.

O executivo vê espaço para automatizar tarefas específicas, como dirigir um carro ou escrever um programa do início ao fim. Mas defende que os limites variem conforme a atividade. Citou o risco de deixar o Claude desenvolver sozinho as próximas gerações de modelos sem supervisão humana efetiva e disse que, em alguns casos, pode fazer sentido desacelerar ou suspender a adoção para dar aos trabalhadores tempo de se adaptar.

Em Machines of Loving Grace, ensaio publicado em outubro de 2024, Amodei explorou cenários em que sistemas mais capazes poderiam distribuir recursos segundo critérios derivados de valores humanos. Na manifestação de quarta-feira, ele apontou outra passagem do mesmo texto: a IA poderia ajudar cidadãos a organizar opiniões e buscar acordos, sem tomar as decisões políticas no lugar deles.

O executivo também contestou a ideia de que os líderes das empresas de IA tenham posições tão diferentes sobre a automação de tarefas. Na avaliação dele, as empresas oferecem produtos semelhantes e ainda enfrentam perguntas sem resposta sobre onde traçar esses limites.

Na Meta, Wang rejeita uma “entrega” da sociedade à IA

Alexandr Wang, chefe de IA da Meta, apresentou sua posição no ensaio Superintelligence is Arriving, publicado no X em 22 de novembro. Para ele, imaginar que a superinteligência é inevitável e que o único problema é construí-la com segurança deixa de lado outras escolhas sobre o futuro.

“Não deveríamos aceitar uma ‘entrega’ da sociedade à IA”, escreveu, em tradução livre. Wang defende que a tecnologia amplie a autonomia e o poder de ação das pessoas.

Alexandr Wang: chefe de IA da Meta tem alertado para a chegada da superinteligência (Ludovic Marin/AFP via Getty Images) (Ludovic Marin/AFP via Getty Images/Getty Images)

O executivo também questiona como a humanidade manteria o controle de sistemas capazes de aperfeiçoar a si próprios sem restrições. Sua posição combina, portanto, a expectativa de avanços técnicos com a defesa de que o destino dessa tecnologia não seja tratado como predeterminado.

Nos alertas recentes de Wang sobre a superinteligência, a previsão de que esse estágio está próximo é uma avaliação do executivo, e não uma demonstração de que as máquinas já superaram os humanos em todos os campos.

A perda de controle pode acontecer sem uma máquina se rebelar

Em outro ensaio, The Silent Consensus, publicado no site da OpenAI em 18 de novembro, Dean Ball descreve um caminho diferente para a transferência de poder: a pressão econômica.

Seu exemplo é uma empresa em que sistemas de IA realizam pesquisa, negociam contratos, alocam capital e organizam a fabricação com desempenho superior ao dos concorrentes humanos. Se a intervenção das pessoas apenas atrasar a operação, gestores e proprietários teriam um incentivo para reduzir sua participação.

Na hipótese apresentada por Ball, a repetição desse movimento pela economia poderia levar os humanos a perder protagonismo no comércio, mesmo sem uma decisão única de entregar o comando às máquinas. Cada delegação poderia parecer vantajosa isoladamente, enquanto o resultado coletivo seria mais difícil de controlar.

As posições do autor não representam necessariamente a OpenAI ou seus funcionários.

O que a Anthropic manda o Claude fazer hoje?

As regras públicas para o comportamento do Claude estabelecem limites diferentes de uma autorização para assumir o comando. Na chamada Constituição do Claude, a Anthropic coloca entre as prioridades do modelo não enfraquecer os mecanismos apropriados de supervisão humana durante a fase atual de desenvolvimento.

Essa supervisão não significa obedecer cegamente a qualquer usuário, nem à própria Anthropic. Significa preservar a capacidade de pessoas legitimamente responsáveis interromperem ações, corrigirem o sistema e verificarem seu funcionamento.

A orientação deve valer mesmo quando o modelo estiver confiante em seu raciocínio ou considerar que outra escolha seria melhor. O Claude também deve preservar instituições democráticas, mecanismos de fiscalização e a capacidade humana de formar julgamentos próprios.

Outro ponto trata da concentração de poder. A empresa orienta o modelo a não ajudar indivíduos ou pequenos grupos a obter autoridade ilegítima, inclusive quando o pedido partir da própria Anthropic. Entre os critérios sugeridos estão transparência, prestação de contas e respeito aos processos reconhecidos como legítimos.

A companhia reconhece, porém, que descrever essas intenções não garante que o comportamento dos modelos sempre corresponda a elas. A constituição apresenta o padrão desejado para treinamento e avaliação, não uma comprovação de cumprimento em qualquer circunstância.

Capacidade técnica e autoridade são perguntas diferentes

Os textos colocam em discussão duas dimensões que nem sempre avançam juntas. A primeira é a capacidade de um sistema encontrar uma resposta ou executar uma tarefa. A segunda é a legitimidade de decidir quais problemas devem ser resolvidos, quem recebe os benefícios e como uma decisão pode ser contestada.

A constituição da Anthropic reconhece essa diferença ao incluir eleições, tribunais, imprensa livre e fiscalização institucional entre os mecanismos de prestação de contas. Também orienta o Claude a considerar se uma concentração de poder pode ser revertida ou se tende a se tornar permanente.

Para a empresa, há um risco que independe de a IA assumir o poder por conta própria: pessoas podem usar sistemas avançados para concentrá-lo. O Claude deve evitar contribuir para essa concentração, mesmo quando a proposta pareça benéfica à primeira vista.