Quer jogar EA Sports FC 27 de graça? Veja como funciona a versão Lite do jogo

RESUMO ＋ O jogo de futebol EA Sports FC 27 já está disponível em uma edição Lite gratuita para PlayStation, Xbox e PC, com modos selecionados e conexão permanente à internet. O EA Sports FC 27 Lite inclui Jogo Rápido, Aprenda a Jogar, Amistosos Online e Temporadas Online, mas não oferece The Grounds, Ultimate Team nem Carreira de Manager. O progresso pode migrar para a versão completa.

O EA Sports FC 27 já chegou para consoles e PC com novos recursos, mas jogadores que ainda não adquiriram a versão completa podem testar parte da experiência sem custo. A EA Sports FC 27 Lite, edição gratuita do jogo, libera alguns modos selecionados sem exigir a compra da versão principal.

A versão foi criada para atrair novos usuários e também jogadores que ficaram afastados da franquia. O conteúdo disponível é reduzido em comparação ao jogo completo, e a oferta pode apresentar diferenças conforme a região, com possibilidade de mudanças futuras.

Quais modos estão disponíveis no EA FC 27 Lite?

O EA FC 27 Lite oferece uma seleção limitada de modos de jogo, permitindo partidas em diferentes formatos. Entre as opções liberadas estão Jogo Rápido, Aprenda a Jogar, Amistosos Online e Temporadas Online.

No modo Jogo Rápido, os jogadores podem acessar partidas tradicionais, partidas com regras alternativas e confrontos no formato Rush 3x3. A lista inicial de equipes inclui o time masculino do Real Madrid, o masculino do Bayern de Munique, o feminino do Chelsea e o feminino do OL Lyonnes. A disponibilidade das equipes pode passar por alterações e rodízios.

O modo Aprenda a Jogar reúne atividades para apresentar os controles e mecânicas do título. Já os Amistosos Online permitem partidas contra outros usuários pela internet, enquanto as Temporadas Online oferecem confrontos individuais no formato 1x1 com progressão por divisões.

A edição gratuita não inclui todos os recursos presentes no jogo completo. Modos como The Grounds, Ultimate Team e Carreira de Manager não fazem parte da versão Lite. Todos os modos disponíveis também exigem conexão permanente com a internet.

Onde baixar o EA Sports FC 27 Lite gratuitamente?

O EA Sports FC 27 Lite pode ser baixado sem custo nas principais lojas digitais onde o jogo está disponível. A edição gratuita pode ser encontrada na PlayStation Store, Xbox Store, EA app, Steam e Epic Games Store.

A oferta de recursos pode variar conforme o país ou território. A versão Lite não foi disponibilizada oficialmente para Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2.

As plataformas com acesso ao download incluem:

PlayStation Store (PS4 e PS5);

Xbox Store (Xbox One e Xbox Series X|S);

Steam (PC);

Epic Games Store (PC).

É possível levar o progresso do EA FC 27 Lite para a versão completa?

Sim. O progresso realizado no EA Sports FC 27 Lite pode ser transferido para a versão completa do jogo, desde que o usuário mantenha a mesma Conta EA e continue utilizando a mesma plataforma durante a atualização.

Para adquirir a edição completa, o jogador deve acessar o Menu Principal do FC 27 Lite e seguir as instruções exibidas para realizar a compra. Após a atualização, os modos e recursos bloqueados na versão gratuita ficam disponíveis.

No PC, a EA recomenda reiniciar o jogo após a conclusão da melhoria para iniciar a versão completa do EA Sports FC 27. O progresso permanece associado à mesma Conta EA utilizada na edição Lite.

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