Bitcoin sobe depois de recuar até os US$ 82 mil e continua atraindo fluxo comprador

O bitcoin opera em alta nesta terça-feira, 29, depois de cair aos US$ 82 mil na mínima do dia anterior. A região atraiu demanda compradora, que ganha ainda mais força com a queda do petróleo hoje. O barril do Brent cai 1,3%, a US$ 96,56.

Às 11h12 (horário de Brasília) o bitcoin sobe 0,5% em um período de 24 horas, cotado a US$ 83.917.

Segundo Matheus Parizotto, head de Research de ativos digitais do BTG Pactual, embora tenha ocorrido uma grande correção no mercado de criptoativos ontem, o capital continua fluindo para o mercado cripto.

"Na última semana, foram registrados os maiores fluxos de ETFs [fundos negociados em bolsa] em 2026 até agora, ultrapassando US$ 3 bilhões entre BTC e ETH, além da retomada de compras dessas criptomoedas por empresas listadas nas bolsas", afirma Parizotto.

O analista do BTG diz também que o grande tema no mercado continua sendo o avanço da tokenização, agora com crescimento especialmente acelerado de ações, levando a uma corrida pela liderança desse movimento em diversas frentes.

"Todos os protocolos DeFi [finanças descentralizadas] estão expandindo integrações com ações tokenizadas, desde a negociação à vista e crédito até os derivativos, e o mercado tem premiando esses ativos bem acima de BTC e ETH", comenta.

Bitcoin sobe mesmo com retorno dos treasuries em alta

Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, diz que a alta do bitcoin hoje chama atenção, já que o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos com vencimento em dez anos chegou a 5,25% ao ano, o maior nível desde 2007. Com os treasuries pagando mais, geralmente é esperada uma desvalorização em ativos de risco, pois os investidores podem receber mais com menos risco.

Usando análise gráfica, Cheung aponta que o Índice de Força Relativa (IFR) do bitcoin está em 62 pontos, o que mostra uma pressão compradora positiva, mas ainda não em níveis extremos.

"Por enquanto, a capacidade do bitcoin de se manter acima de US$ 82,5 mil será importante enquanto o mercado avalia se a força atual pode continuar apesar de um ambiente macroeconômico menos favorável", avalia.

ETFs de BTC têm 8º pregão positivo seguido

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 31 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA. Foi o oitavo pregão consecutivo com entrada de capital nesse tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 54,8 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 17,1 milhões. Esse foi o sétimo pregão consecutivo de entrada de recursos.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 70 para os 69 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok