Real Time: Flávio Bolsonaro tem vantagem de 19 pontos sobre Lula no maior colégio eleitoral do Sul

A corrida presidencial no estado do Paraná aponta vantagem do senador Flávio Bolsonaro (PL), que marca 49% das intenções de voto no primeiro turno.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece na segunda colocação com 30%, segundo a pesquisa divulgada nesta terça-feira, 29.

Entre os demais nomes testados, o escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) registram 4% cada. Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) pontuam com 2% cada. Outros candidatos somam 1%, brancos e nulos são 5%, e os indecisos representam 3%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Flávio Bolsonaro amplia vantagem em simulação de segundo turno no Paraná

Em um eventual confronto direto, o candidato do PL consolida sua vantagem sobre o petista no estado. Flávio Bolsonaro alcança 61% das intenções de voto totais, enquanto o atual presidente Lula marca 30% da preferência do eleitorado paranaense.

Neste cenário estimulado, os eleitores que declaram voto em branco ou nulo representam 5% do total, e os que não sabem ou não responderam somam 4%. Considerando apenas a contagem de votos válidos, o senador marca 67% contra 33% de Lula.

Rejeição eleitoral e avaliação da atual gestão executiva

A pesquisa também mediu o potencial de veto aos presidenciáveis em um cenário de múltipla escolha. Lula lidera a rejeição com 62%, sendo o nome em que a maioria afirma não votar de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 37% dos entrevistados, seguido por Renan Santos e Ronaldo Caiado, com 33% cada.

O levantamento avaliou ainda a percepção dos paranaenses sobre a gestão federal. O trabalho do presidente Lula é desaprovado por 67% e aprovado por 30%. Ao classificar o governo, 51% consideram ruim ou péssimo, 26% avaliam como regular e 22% apontam como ótimo ou bom.

Divisão demográfica: renda e gênero guiam preferência

O recorte demográfico mostra que o desempenho de Lula é mais forte na base da pirâmide. No grupo que ganha até dois salários mínimos, o petista lidera com 46% contra 39% do candidato do PL. A dinâmica se inverte no estrato de mais de cinco salários, em que Bolsonaro atinge 62% contra 12% de Lula.

A segmentação por gênero revela outra clivagem estatística. Flávio Bolsonaro tem 55% no eleitorado masculino, enquanto o atual presidente anota 24%. Entre as mulheres, a distância diminui: o candidato do PL marca 44% das intenções, e Lula alcança 35%. Geograficamente, Bolsonaro lidera em todas as regiões do estado.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 24 e 28 de setembro de 2026, por meio de entrevistas no estado do Paraná. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03875/2026.