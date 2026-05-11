'O Diário da Princesa 3' terá Anne Hathaway e outros rostos conhecidos

Mais de vinte anos depois do lançamento do primeiro filme, a franquia "O Diário da Princesa" continua movimentando os fãs. A diretora Adele Lim revelou novos detalhes sobre o aguardado terceiro longa e indicou que o público pode esperar o retorno de personagens conhecidos da saga.

Novo 'tom' da franquia é um desafio

Durante entrevista à Variety no evento Gold Gala, que aconteceu no último sábado, 9, Lim afirmou que o principal objetivo da equipe é acertar o tom da continuação, já que a franquia é muito querida por diferentes gerações. Segundo ela, a proposta agora é mostrar uma Mia Thermopolis mais madura, vivendo plenamente o papel de rainha de Genóvia.

"Existem muitos filmes que são sobre realizações de desejos para princesas, mas não existem muitos sobre desejos de rainhas. É o que vamos fazer aqui: mostrar uma mulher na totalidade de seu poder", revela a diretora.

Anne Hathaway como Mia Thermopolis, em "O Diário da Princesa 2" (IMDB)

Rostos conhecidos estarão de volta

A cineasta também comentou que fãs dos dois primeiros filmes devem rever “muitos rostos conhecidos”, embora ainda não tenha confirmado oficialmente quais atores estarão de volta. Anne Hathaway — que acaba de reviver outra personagem amada pelo público, Andy Sachs, em "O Diabo Veste Prada 2" — já está confirmada no elenco como Mia Thermopolis, enquanto o retorno de nomes como Julie Andrews ainda segue cercado de expectativa.

Outro detalhe revelado pela diretora é que o filme deve voltar a explorar Genóvia de forma mais ampla. Adele Lim afirmou que a produção pretende gravar na Europa para mostrar o reino fictício “em toda a sua glória”, reforçando a atmosfera clássica dos longas originais.

Legado de duas décadas

O primeiro "O Diário da Princesa" foi lançado em 2001 sob direção de Garry Marshall e se transformou em um dos filmes mais populares da Disney nos anos 2000.

A trama acompanha uma adolescente que descobre ser a próxima herdeira do trono de Genóvia, um reino fictício comandado por sua avó, interpretada por Julie Andrews. Lançado em 2001, o longa arrecadou cerca de US$ 165 milhões nas bilheterias mundiais. A sequência chegou aos cinemas em 2004 e consolidou Mia Thermopolis como um dos papéis mais marcantes da carreira de Anne Hathaway. Os dois filmes estão disponíveis no Disney+.

Apesar da grande expectativa por parte dos fãs, "O Diário da Princesa 3" ainda não tem data de estreia, nem previsão para o início das filmagens.