Jonathan Bailey e Natalie Portman vão estrelar thriller psicológico sobre ciclismo profissional

O ator Jonathan Bailey vai estrelar o thriller psicológico “Pumping Black” ao lado de Natalie Portman. O longa será ambientado no universo do ciclismo profissional e será dirigido por Mimi Cave, cineasta conhecida pelos filmes “Fresh” e “Holland”.

A produção será apresentada no mercado do Festival de Cannes, com vendas internacionais conduzidas pela Anton e representação nos Estados Unidos pela CAA. O roteiro foi escrito por Haley Hope Bartels.

Segundo a sinopse oficial, o filme acompanha Taylor Mace, um ciclista de 35 anos que começa a perder espaço no esporte profissional.

O personagem acaba sendo orientado por Andrea Lathe, médica movida pela busca por poder e vitórias, interpretada por Natalie Portman.

À medida que a disputa pelo Tour de France avança, o atleta passa a tomar decisões cada vez mais extremas para proteger um segredo. A produção é descrita pelos estúdios como um “thriller psicológico intenso”, comparado a filmes como “Whiplash” e “Cisne Negro”.

Jonathan Bailey chega ao projeto após sucesso nas bilheterias

Jonathan Bailey ganhou projeção internacional inicialmente pela série “Bridgerton”, da Netflix.

Em 2025, o ator ampliou sua presença em grandes produções com os filmes “Wicked: Para Sempre” e "Jurassic World: Recomeço".

Segundo os números divulgados pela produção, os dois longas somaram mais de US$ 1,4 bilhão em bilheteria global, consolidando Bailey como o ator de maior arrecadação do ano.

Natalie Portman também assina produção do filme

Além de atuar, Portman participará da produção por meio da MountainA, empresa criada ao lado de Sophie Mas.

“Pumping Black” será produzido por Stacey Sher, da Shiny Penny, ao lado de Mimi Cave, Sébastien Raybaud e da própria atriz. As filmagens estão previstas para começar no segundo semestre.