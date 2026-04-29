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‘O Diabo Veste Prada 2’ deve faturar cerca de US$ 180 milhões na estreia

Projeções indicam que a sequência pode arrecadar entre US$ 175 mi e US$ 190 mi no primeiro fim de semana global, com forte desempenho nos EUA e no mercado internacional

'O Diabo Veste Prada 2': Miranda (Meryl Streep) e Andy (Anne Hathaway) (Disney+/Divulgação)

'O Diabo Veste Prada 2': Miranda (Meryl Streep) e Andy (Anne Hathaway) (Disney+/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14h05.

Vinte anos após o sucesso do primeiro filme,O Diabo Veste Prada 2 chega aos cinemas cercado de expectativa, e com projeções ambiciosas de bilheteria.

Segundo a revista Variety, a sequência deve arrecadar cerca de US$ 180 milhões no fim de semana de estreia global, podendo chegar a US$ 190 milhões. Só nos Estados Unidos e no Canadá, o filme pode faturar de US$ 75 milhões a US$ 80 milhões no lançamento, com estimativas mais otimistas chegando a US$ 90 milhões a US$ 100 milhões.

No mercado internacional, a previsão é de mais US$ 100 milhões, o que consolidaria o filme como um dos maiores do ano.

A produção, feita pela 20th Century Studios, teve orçamento de cerca de US$ 100 milhões, sem contar os gastos com marketing global. O valor é bem superior ao do filme original, lançado em 2006 com custo de aproximadamente US$ 40 milhões.

A continuação pode superar rapidamente os números totais do primeiro longa. Na época, o filme original arrecadou US$ 125 milhões na América do Norte e US$ 326 milhões no mundo inteiro ao longo de toda sua exibição.

Nostalgia e elenco impulsionam expectativa

Parte do otimismo do mercado vem do apelo duradouro da história e do retorno do elenco principal, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

A trama retoma a história duas décadas depois, com Andy Sachs de volta à revista Runway, agora em um cenário marcado pela crise do jornalismo impresso e pela transformação digital da indústria da moda.

Tratado como uma “sequência evento” pela imprensa especializada, o filme também se beneficia do forte engajamento do público durante as filmagens e do interesse renovado em torno dos personagens — considerados ícones da cultura desde o lançamento original.

Veja o trailer de 'O Diabo Veste Prada 2'

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