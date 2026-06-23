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'O Diabo Veste Prada 2' já tem data para chegar ao streaming; veja quando

Filme estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway arrecadou mais de US$ 677 milhões nos cinemas e será lançado em breve no Disney+

'O Diabo Veste Prada 2': continuação foi lançada 20 anos após o primeiro filme (Disney)

'O Diabo Veste Prada 2': continuação foi lançada 20 anos após o primeiro filme (Disney)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 16h31.

Após o sucesso nos cinemas, o filme "O Diabo Veste Prada 2" já tem data para chegar ao streaming. O Disney+ anunciou que o longa será lançado na plataforma em 29 de julho deste ano.

A sequência marca o retorno de personagens que se tornaram ícones da cultura pop duas décadas após o lançamento do filme original. Na nova trama, Andy Sachs (Anne Hathaway) volta à revista Runway em um momento de crise para a publicação, que segue sob o comando da exigente editora-chefe Miranda Priestly (Meryl Streep).

Para tentar salvar a revista, Andy e Miranda precisam se reaproximar de Emily Charlton (Emily Blunt), ex-assistente de Miranda que agora lidera uma marca de luxo e pode ser a peça-chave para garantir o futuro da revista.

O lançamento no Disney+ ocorre menos de três meses após a estreia nos cinemas. Nesse período, "O Diabo Veste Prada 2" se consolidou como um dos maiores sucessos de 2026, com US$ 677,4 milhões arrecadados nas bilheterias mundiais, de acordo com dados do Box Office Mojo.

Do total arrecadado, US$ 219,3 milhões foram só nos Estados Unidos. No Brasil, o desempenho também foi expressivo. Desde a estreia, o longa acumulou US$ 33,3 milhões em bilheteria, após abrir com US$ 12,1 milhões no primeiro fim de semana em cartaz.

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