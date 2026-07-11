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Após mais de seis décadas no cinema, Anthony Hopkins anuncia mudança na carreira aos 88 anos

O ator britânico, vencedor de dois Oscars, lança em agosto seu primeiro álbum de música clássica, com composições escritas ao longo de décadas

Depois de mais de seis décadas no cinema, Anthony Hopkins apresenta um projeto dedicado à música clássica, área que define como sua primeira paixão (Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images)

Depois de mais de seis décadas no cinema, Anthony Hopkins apresenta um projeto dedicado à música clássica, área que define como sua primeira paixão (Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de julho de 2026 às 13h28.

Última atualização em 11 de julho de 2026 às 13h37.

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Depois de mais de 65 anos dedicados ao cinema, Anthony Hopkins inicia uma nova etapa na carreira artística com a estreia oficial como compositor de música clássica. Aos 88 anos, o ator britânico, vencedor de dois Oscars, lançará o álbum Life is a dream, previsto para 21 de agosto.

O trabalho chega ao público pelo selo Decca Classics e reúne composições escritas por Hopkins ao longo de várias décadas. Em comunicado divulgado pela gravadora, o ator afirmou que a música sempre ocupou um papel central em sua trajetória. "A música foi meu primeiro desejo. Tenho composto a vida toda. Algumas dessas peças me acompanham há décadas", declarou.

As faixas foram registradas pela Philharmonia Orchestra, uma das principais orquestras sinfônicas do Reino Unido, sob regência do maestro Gustavo Dudamel. O primeiro single, Bracken Road, já está disponível e foi inspirado nas lembranças da infância de Hopkins no País de Gales.

Ao longo da carreira no cinema, Hopkins ficou conhecido por atuações em filmes como O Silêncio dos Inocentes, Vestígios do Dia e Meu Pai. O ator conquistou dois Oscars de Melhor Ator e também recebeu prêmios como BAFTA, Emmy e Globo de Ouro.

Segundo a Decca Classics, Life is a dream reúne composições inspiradas em diferentes fases da vida de Hopkins, com referências à família e às paisagens do País de Gales.

Álbum Reúne Composições Escritas Ao Longo De Décadas

De acordo com a gravadora, o repertório do álbum foi desenvolvido ao longo de décadas e representa a produção musical de Anthony Hopkins fora das telas.

As obras foram organizadas para gravação orquestral e marcam a primeira estreia oficial do ator no mercado fonográfico dedicado à música clássica.

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