Taylor Swift pagou mais de US$ 160 mil por operação de segurança de seu casamento

Cerca de uma semana após o casamento de Taylor Swift, a infraestrutura da cerimônia, realizada em 3 de julho, no Madison Square Garden, que foi extremamente privada, continua surpreendendo.

Após questionamentos sobre quem arcou com os custos do esquema de segurança do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, confirmou que a cantora pagou mais de US$ 160 mil à cidade para custear a operação especial realizada durante o evento.

Segundo o prefeito, o valor corresponde ao alvará especial emitido para a cerimônia, e cobre despesas relacionadas à estrutura organizada pelo município, incluindo horas extras de policiais, controle do trânsito e fechamento de ruas no entorno da arena.

A confirmação ocorre após críticas de políticos e representantes de sindicatos da polícia, que levantaram dúvidas sobre a possibilidade de os contribuintes financiarem parte da operação de segurança do casamento.

Durante os dias de celebração, cerca de 130 policiais de Nova York foram mobilizados diariamente para reforçar a segurança da região, além da equipe privada contratada pelo casal. Apesar de confirmar o pagamento superior a US$ 160 mil, Mamdani não informou se poderão existir custos adicionais relacionados ao evento.

Casamento de Taylor Swift reuniu cerca de mil convidados

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce aconteceu no Madison Square Garden e reuniu aproximadamente mil convidados, tornando-se um dos eventos mais comentados do ano nos Estados Unidos.

A cerimônia contou com apresentações de Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara e Fergie. De acordo com a imprensa americana, a arena foi transformada em um grande jardim para receber os convidados.

Para preservar a privacidade da celebração, os participantes tiveram de cumprir regras rígidas: celulares e fotografias foram proibidos, e todos assinaram acordos de confidencialidade (NDAs) antes de entrar no evento.

O casamento é estimado em dezenas de milhões de dólares e ganhou ampla repercussão internacional tanto pelo luxo da cerimônia quanto pelo forte esquema de segurança montado em Nova York.