'The Bear': nova temporada estreia nesta semana; saiba quando e onde assistir

A espera dos fãs está chegando ao fim. A quinta e última temporada de "The Bear" estreia nesta semana e promete encerrar a trajetória de Carmy Berzatto e sua equipe em grande estilo. A produção se consolidou como uma das séries mais elogiadas dos últimos anos, acumulando prêmios e reconhecimento da crítica.

Os novos episódios chegam ao catálogo do Disney+ no Brasil na quinta-feira, 25 de junho, acompanhando o lançamento internacional da série. Todos os oito episódios da temporada estarão disponíveis de uma só vez para os assinantes.

Quando estreia?

A temporada final estreia na quinta-feira, 25 de junho, nos Estados Unidos pelo Hulu e FX. Internacionalmente, incluindo o Brasil, a série será disponibilizada pelo Disney+, às 22h (horário de Brasília).

O que esperar da temporada final?

A nova leva de episódios começa após os acontecimentos do fim da temporada anterior. Carmy decide deixar o restaurante para trás, colocando o futuro do negócio nas mãos de Sydney, Richie e Natalie. Além dos desafios financeiros, o grupo precisará enfrentar pressões internas e até uma tempestade para manter o restaurante funcionando.

A busca pela tão sonhada estrela Michelin continua sendo um dos principais objetivos dos personagens, enquanto cada integrante tenta lidar com questões pessoais e profissionais.

Elenco principal retorna

O elenco da temporada final traz de volta nomes conhecidos pelos fãs, incluindo Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, além de outros integrantes que marcaram a trajetória da série.

Criada por Christopher Storer, "The Bear" se tornou um fenômeno desde sua estreia em 2022, conquistando múltiplos prêmios Emmy e se firmando como uma das séries mais influentes da década.