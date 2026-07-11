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Terremoto na Venezuela: número de mortos sobe para 4.333 e cerca de 17 mil seguem desalojados

Balanço oficial aponta 16.740 feridos após terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5

Equipes brasileiras ajudaram a resgatar sobreviventes durante missão humanitária

Equipes brasileiras ajudaram a resgatar sobreviventes durante missão humanitária

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 11 de julho de 2026 às 18h24.

O número de mortos após os terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu para 4.333, informou neste sábado, 11, Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional do país.

De acordo com o novo balanço oficial, o número de feridos permanece em 16.740, enquanto cerca de 17 mil pessoas continuam desalojadas em consequência da tragédia.

Terremotos devastaram cidade de La Guaira

Os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 tiveram como principal epicentro de destruição a cidade litorânea de La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelo desastre.

Segundo as autoridades venezuelanas, mais de 800 edifícios sofreram danos, dos quais 190 desabaram após os tremores.

Equipes brasileiras participaram da operação de resgate

As equipes brasileiras que integraram a missão humanitária na Venezuela retornaram ao Brasil na sexta-feira, 10, após atuarem nas operações de busca e salvamento.

De acordo com Armin Braun, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, os grupos participaram do resgate de 14 sobreviventes durante a operação.

As ações fizeram parte do esforço internacional para auxiliar as vítimas do terremoto, considerado um dos maiores desastres naturais registrados recentemente na Venezuela.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaTerremotos

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