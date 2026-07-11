'Free Willy' vai ganhar novo filme; veja tudo o que já sabemos sobre o reboot

Mais de 30 anos depois de emocionar uma geração de espectadores, "Free Willy" está prestes a voltar aos cinemas.

A Warner Bros. está desenvolvendo uma nova versão do clássico de 1993, em um momento em que Hollywood aposta cada vez mais em reviver franquias conhecidas. Nos últimos anos, estúdios lançaram novas versões ou retomaram universos de filmes como "Twisters", "Da Magia à Sedução" e "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado".

O projeto ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento. Até o momento, o estúdio não revelou diretor, elenco, previsão de estreia ou detalhes sobre a trama.

O que já foi confirmado sobre o novo "Free Willy"

A nova versão será produzida pela AGBO, empresa fundada pelos irmãos Anthony e Joe Russo, diretores de "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato", dois dos maiores sucessos da Marvel.

A produtora é responsável por projetos como "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" e pela franquia "Resgate". Entre seus próximos projetos estão um novo filme de "Rambo", "The Whisper Man" e "Vingadores: Doutor Destino".

O roteiro será escrito por Mary-Margaret Kunze e Jade Halley Bartlett, dupla que já trabalhou junta em "A Garota de Miller".

O reboot ainda marca o retorno de Lauren Shuler Donner, produtora que acompanha a franquia desde o lançamento de "Free Willy", em 1993.

Quem são as roteiristas?

Jade Halley Bartlett e Mary-Margaret Kunze formam uma parceria criativa em Hollywood. As duas trabalharam juntas em "A Garota de Miller", Bartlett escreveu e dirigiu o longa, enquanto Kunze atuou como produtora. Mais recentemente, Bartlett criou a série "Icebreaker", da Netflix, adaptação do romance homônimo de Hannah Grace.

Kunze construiu a carreira nos bastidores da Marvel Television, onde foi executiva criativa e trabalhou em séries como "Agentes da S.H.I.E.L.D." e "Demolidor". Nos últimos anos, passou a atuar como produtora e coprodutora executiva em projetos para a televisão, incluindo a série "The Boroughs", da Netflix, dos irmãos Duffer, criadores de "Stranger Things".

'Free Willy' marcou uma geração

Lançado em 1993, "Free Willy" acompanha a história de um garoto com problemas de comportamento que cria uma forte amizade com uma orca capturada na natureza e mantida em um aquário como atração turística. Juntos, eles tentam libertar o animal no oceano.

O filme arrecadou US$ 153,7 milhões nas bilheterias mundiais, com um orçamento de US$ 20 milhões, tornando-se um fenômeno global.

O sucesso deu origem a uma franquia com continuações lançadas nos cinemas, produções em vídeo e uma série animada.

Além do sucesso comercial, "Free Willy" ficou conhecido pelo impacto cultural. Estrelado pela orca Keiko, o filme ajudou a desfazer mitos sobre esses animais e inspirou movimentos de conscientização sobre o cativeiro de orcas.

A trilha sonora também se tornou um marco. A música "Will You Be There", de Michael Jackson, entrou para o top 10 da Billboard Hot 100 e recebeu certificação de platina.

Por enquanto, a Warner Bros. não informou se a nova versão seguirá a história original ou apresentará uma abordagem inédita para uma nova geração de espectadores.