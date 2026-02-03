'O Cavaleiro dos Sete Reinos': HBO adianta estreia do 4º episódio; veja data

A série "O Cavaleiro dos Sete Reinos", derivada de "Game of Thrones", terá uma mudança pontual em seu calendário de exibição. O quarto episódio da primeira temporada não será lançado no domingo, como vinha ocorrendo, por causa do Super Bowl, marcado para o dia 8 de fevereiro.

Segundo a emissora, o novo capítulo chega ao HBO Max na sexta-feira, 6 de fevereiro, às 3h01 da manhã (horário de Brasília). A exibição na TV linear, no entanto, segue confirmada para o domingo, 8, no horário habitual da HBO.

A decisão está ligada à transmissão do Super Bowl, evento que tradicionalmente concentra grande parte da audiência norte-americana e global até o fim da noite. Para evitar a concorrência direta com a final da NFL, a HBO optou por antecipar o episódio no streaming.

A mudança também afeta "Industry", que terá seu episódio da semana liberado na mesma sexta-feira, 6.

Após essa exceção, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" retoma o cronograma normal de lançamentos. O quinto episódio estreia no domingo seguinte, 15 de fevereiro, e o sexto e último capítulo da temporada chega em 22 de fevereiro.

Quando estreia o quarto episódio?

A primeira temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" terá seis episódios. O quarto capítulo estreia na sexta-feira, 6 de fevereiro, às 3h01 da manhã (horário de Brasília) no HBO Max.

Qual é a história de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

A narrativa segue Sor Duncan, o Alto, um cavaleiro recém-sagrado, e seu escudeiro Egg, durante uma jornada pelos Sete Reinos. O período retratado antecede a cronologia de "Game of Thrones", quando a Casa Targaryen ainda controlava o Trono de Ferro e administrava as disputas entre as grandes casas de Westeros.

Na adaptação televisiva, Peter Claffey interpreta Sor Duncan, enquanto Dexter Soll Ansel vive Egg. A dupla se desloca por Westeros enquanto rivalidades políticas, alianças e competições moldam o cenário da época.

Nos livros de George R.R. Martin, esses eventos funcionam como um prólogo distante da saga principal, mostrando décadas anteriores aos conflitos que envolvem Daenerys, os Stark e outras famílias do continente.