Quando estreia 'O Cavaleiro dos Sete Reinos', nova série de 'Game of Thrones'?

Série acompanha as aventuras de Dunk e Egg e amplia o universo criado por George R. R. Martin

O Cavaleiro dos Sete Reinos: spin-off se passa um século antes da saga original (HBO Max/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 08h23.

Os fãs de Westeros já podem comemorar: a franquia criada por George R.R. Martin está prestes a ganhar mais um capítulo com a chegada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, um novo spin-off ambientado um século antes dos eventos de Game of Thrones.

Quando estreia 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

A HBO confirmou que O Cavaleiro dos Sete Reinos estreia no domingo, 18 de janeiro de 2026, nos Estados Unidos, na plataforma de streaming HBO Max. A primeira temporada terá seis episódios, lançados semanalmente aos domingos.

No Brasil, porém, a estreia acontece na madrugada de segunda-feira, por causa do fuso horário. O primeiro episódio estará disponível a partir da 1h da manhã (horário de Brasília) do dia 19 de janeiro, também na HBO Max.

Sobre o que é a série 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

A história de O Cavaleiro dos Sete Reinos é baseada nas novelas As Aventuras de Dunk e Egg, escritas por George R.R. Martin, e se passa cerca de 90 a 100 anos antes de Game of Thrones e várias décadas após os eventos de A Casa do Dragão.

A trama acompanha as aventuras de Ser Duncan, o Dunk, um cavaleiro errante e seu jovem escudeiro Egg.

Segunda temporada

Antes mesmo da estreia da primeira temporada, O Cavaleiro dos Sete Reinos foi renovada para uma segunda temporada, com previsão de lançamento em 2027. O anúncio foi feito pela HBO, no dia 20 de novembro.

Acompanhe tudo sobre:SériesHBO MaxGame of Thrones

